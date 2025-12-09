Milan-Como verso il “no” a Perth: la sfida a San Siro in un’altra data

Tuttavia, le condizioni poste dalla Confederazione asiatica (della quale si attendeva un parere sulla disputa dell’incontro, insieme alla FIFA e alla Federcalcio australiana) sarebbero state considerate irricevibili dalla Serie A. Per il momento, un via libera eccezzionale è arrivato dalla UEFA , che ha ribadito la sua contrarietà ai match di campionato fuori dai confini nazionali ma ha “compreso” la particolarità dell’evento.

Si va verso il no per la sfida tra Milan e Como in Australia. I rossoneri e i lariani, di comune accordo con le altre società di Serie A e con la Lega, avrebbero dovuto disputare la sfida di campionato in programma nel weekend del 7-8 febbraio all’Optus Stadium di Perth, approfittando dell’indisponibilità di San Siro, occupato dagli eventi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Si attende dunque una presa di posizione ufficiale da parte della Lega, considerando che mancano ormai appena due mesi e che la macchina organizzativa dovrebbe mettersi in moto al più presto per rendere sensato l’evento dall’altra parte del mondo, soprattutto da un punto di vista commerciale. Milan e Como dovrebbero inoltre organizzare la trasferta sul fronte logistico e gli abbonati rossoneri attendono di capire dove potranno seguire l’incontro.

La certezza, è che in caso di mancata disputa della partita a Perth, Milan-Como si giocherà comunque a San Siro. Non è previsto che il Milan individui uno stadio alternativo (cosa che invece accadrà per i quarti di finale di Coppa Italia dell’Inter), ma l’incontro sarà semplicemente spostato in avanti nel calendario.

I rossoneri, eliminati anche dalla Coppa Italia, non hanno altri impegni oltre al campionato. Il Como scoprirà invece a fine gennaio se proseguirà nella coppa nazionale. In caso di quarti di finale, i lariani giocherebbero tra il 4 e l’11 febbraio, e sarebbero disponibili nella settimana dal 16 al 22 dello stesso mese.

In questo incastro va considerata anche l’Inter. Qualora i nerazzurri non arrivassero nelle prime otto in Champions League, il percorso nella competizione passerebbe dai playoff, che li vedrebbe impegnati il 17 o 8 febbraio (all’andata) e il 24 o 25 febbraio (al ritorno). E’ verosimile che – considerando la classifica attuale – i nerazzurri conquistino il diritto di giocare il ritorno in casa in caso di playoff, lasciando così San Siro libero tra il 16 e il 22 febbraio.