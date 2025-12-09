Milan-Como verso il “no” a Perth: la sfida a San Siro in un’altra data

Si va verso il no per la sfida tra Milan e Como in Australia. I rossoneri e i lariani, di comune accordo con le altre società di Serie A e con la Lega, avrebbero dovuto disputare la sfida di campionato in programma nel weekend del 7-8 febbraio all’Optus Stadium di Perth, approfittando dell’indisponibilità di San Siro, occupato dagli eventi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Tuttavia, le condizioni poste dalla Confederazione asiatica (della quale si attendeva un parere sulla disputa dell’incontro, insieme alla FIFA e alla Federcalcio australiana) sarebbero state considerate irricevibili dalla Serie A. Per il momento, un via libera eccezzionale è arrivato dalla UEFA, che ha ribadito la sua contrarietà ai match di campionato fuori dai confini nazionali ma ha “compreso” la particolarità dell’evento.
Si attende dunque una presa di posizione ufficiale da parte della Lega, considerando che mancano ormai appena due mesi e che la macchina organizzativa dovrebbe mettersi in moto al più presto per rendere sensato l’evento dall’altra parte del mondo, soprattutto da un punto di vista commerciale. Milan e Como dovrebbero inoltre organizzare la trasferta sul fronte logistico e gli abbonati rossoneri attendono di capire dove potranno seguire l’incontro.
La certezza, è che in caso di mancata disputa della partita a Perth, Milan-Como si giocherà comunque a San Siro. Non è previsto che il Milan individui uno stadio alternativo (cosa che invece accadrà per i quarti di finale di Coppa Italia dell’Inter), ma l’incontro sarà semplicemente spostato in avanti nel calendario.
I rossoneri, eliminati anche dalla Coppa Italia, non hanno altri impegni oltre al campionato. Il Como scoprirà invece a fine gennaio se proseguirà nella coppa nazionale. In caso di quarti di finale, i lariani giocherebbero tra il 4 e l’11 febbraio, e sarebbero disponibili nella settimana dal 16 al 22 dello stesso mese.
In questo incastro va considerata anche l’Inter. Qualora i nerazzurri non arrivassero nelle prime otto in Champions League, il percorso nella competizione passerebbe dai playoff, che li vedrebbe impegnati il 17 o 8 febbraio (all’andata) e il 24 o 25 febbraio (al ritorno). E’ verosimile che – considerando la classifica attuale – i nerazzurri conquistino il diritto di giocare il ritorno in casa in caso di playoff, lasciando così San Siro libero tra il 16 e il 22 febbraio.