Novità per i quarti di finale della Coppa Italia 2025/26. Nell’attesa che si completino gli ottavi della competizione, l’Inter si sta organizzando per disputare il prossimo turno, che la vedrà protagonista in casa, ma che tuttavia toglierà lo stadio di San Siro dalla disponibilità dei nerazzurri. Il motivo? Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Gli ottavi della competizione si concluderanno il 27 gennaio (l’altra sfida è invece in programma il 13). La vincente di Roma-Torino affronterà l’Inter in trasferta nei quarti. Ma il match, fissato per la prima o la seconda settimana di febbraio si dovrebbe giocare a Monza per l’indisponibilità del Meazza.

Impossibile un cambio di data, a causa del calendario estremamente affollato e con un’Inter impegnata su tutti i fronti in termini di competizioni. Da qui la scelta è ricaduta su Monza, con lo stadio che sarà libero in quei frangenti e che i nerazzurri già utilizzano per le partite casalinghe della formazione Under 23.

Per lo stesso motivo, il match di campionato Milan-Como in programma nel weekend dell’8 febbraio non si disputerà al Meazza. Nel caso dei rossoneri e dei lariani, c’è in ballo l’organizzazione di una trasferta a Perth, in Australia.