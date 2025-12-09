Multiproprietà, la UEFA non cambia per il 2026/27: club in regola entro marzo

La UEFA non cambia la propria posizione sulla multiproprietà. Il Comitato Esecutivo della Federcalcio europea ha confermato, nella riunione del 3 dicembre 2025, che la data di valutazione del 1° marzo prevista dall’articolo 5.01 del Regolamento delle competizioni per club UEFA continuerà ad applicarsi anche per la stagione 2026/27.

La data di valutazione – introdotta in via anticipata a partire dalla passata stagione – rappresenta il termine entro il quale i club devono essere conformi ai criteri relativi alla multiproprietà stabiliti dall’articolo 5.01 del Regolamento delle competizioni per club UEFA. In sostanza, l’articolo spiega quali indicazioni devono rispettare le società di proprietà del medesimo gruppo per prendere eventualmente parte alla stessa competizione.

Questa conferma da parte del Comitato Esecutivo della UEFA prende atto delle conclusioni di tre distinti lodi pronunciati dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) in relazione ai ricorsi presentati da club la cui ammissione alla competizione UEFA per club 2025/26, alla quale si erano qualificati tramite i rispettivi campionati nazionali, era stata respinta dall’Organo di Controllo Finanziario dei Club a causa della mancata conformità all’articolo 5.01 del regolamento alla data del 1° marzo 2025.

In queste decisioni, il TAS ha stabilito che la data di valutazione del 1° marzo prevista dall’articolo 5.01 del Regolamento delle competizioni per club UEFA costituisce una scadenza tassativa per il rispetto dei criteri di multiproprietà. Un tema – per fare un esempio – sul quale il Crystal Palace aveva fondato la propria difesa per cercare di mantenere l’accesso all’Europa League, nonostante la presenza del Lione (entrambi i club rientravano sotto l’ombrello della Eagle Football Group).

Il Comitato Esecutivo della UEFA ha inoltre confermato che per la stagione 2026/27 non saranno adottate modifiche sostanziali all’articolo 5 del Regolamento delle competizioni per club UEFA. Queste conferme sono state ritenute necessarie per garantire chiarezza e prevedibilità ai club in vista della prossima stagione e per consentire loro di prepararsi con anticipo, assicurando il rispetto dell’articolo 5.01 del Regolamento delle competizioni per club UEFA entro il 1° marzo.