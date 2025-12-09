Mondiali 2026, con Messi e CR7 prezzi dei biglietti a +300% per Portogallo e Argentina

La FIFA ha ufficialmente sollevato il sipario sui Mondiali 2026 con il sorteggio dei 12 gironi e il calendario con orari e luoghi delle partite per la prima edizione a 48 squadre. Ma la polemica relativa ai biglietti, per cui è consentita la rivendita sulla piattaforma ufficiale, continua.

Come riporta The Athletic, il maggior incremento dei prezzi dei tagliandi è relativo alle sfide che coinvolgeranno Portogallo e Argentina. Un fattore determinante di questo fenomeno è la presenza di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, al loro ultimo Mondiale, in cui la Pulce si presenterà da capitano delle selezione campione del Mondo, mentre CR7 avrà l’ultima possibilità di raggiungere il grande rivale nel club dei vincitori della rassegna iridata.

In media i tagliandi disponibili per la rivendita validi per le partite di Argentina e Portogallo possono arrivare anche a un rincaro del 300%. Un incremento immediato appena dopo la fine del sorteggio dei gironi di venerdì scorso, che ha subito un ulteriore rialzo quando è stato ufficializzato il calendario nel corso della serata di sabato.

Prima dell’inizio del sorteggio, infatti, il biglietto più economico disponibile nel portale di rivendita per la partita del 27 giugno a Miami fra Colombia e Portogallo era pari a 400 dollari. Cifra che è schizzata verso l’alto nel pomeriggio di sabato, raggiungendo i 2.000 dollari. Con il passare delle ore si è arrivati anche a 3.000, per poi tornare a stazionare intorno ai 2.200 dollari. Si tratta, allo stato attuale, della quarta partita con il prezzo dei biglietti più alto dell’intera rassegna.

Un altro rialzo importante è relativo ai tagliandi, sempre disponibili sul portale di rivendita, validi per la partita Brasile-Scozia, che si affronteranno sempre a Miami nella giornata giornata il 24 giugno. Sulla stessa linea anche tutte e tre le partite della fase a gironi dell’Argentina, contro Algeria, Austria e Giordania.

Un fenomeno, quello del rialzo dei prezzi, che ha comunque coinvolto 78 delle 91 partite in programma negli Stati Uniti e in Canada, secondo le rilevazioni di Ticket Data, che mette in confronto i vari siti di rivendita riconosciuti dalla FIFA e dalla legislazione statunitense e canadese. Al contrario, in Messico ci sono norme che restringono il campo sulla rivendita dei tagliandi, quindi le 13 partite che si giocheranno nel Paese del Nordamerica non sono considerate.

I 10 maggiori aumenti medi per le partite dei gironi che si sono visti da giovedì a domenica pomeriggio sono i seguenti:

Colombia-Portogallo a Miami Gardens, Florida (2.189 dollari, in aumento del 514% da giovedì) Scozia-Brasile a Miami Gardens, Florida (1.474 dollari, in aumento del 338%) Argentina-Algeria a Kansas City (968 dollari, in aumento del 307%) Argentina-Austria ad Arlington, Texas (1.327 dollari, in aumento del 252%) Portogallo-Congo/Giamaica/Nuova Caledonia a Houston (1.003 dollari, in aumento del 241%) Giordania-Argentina ad Arlington, Texas (1.158 dollari, in aumento del 227%) Brasile-Haiti a Filadelfia (1.058 dollari, in aumento del 210%) Ecuador-Germania a East Rutherford, New Jersey (1.064 dollari, in aumento del 196%) Portogallo-Uzbekistan a Houston (781 dollari, in aumento del 188%) Inghilterra-Croazia ad Arlington, Texas (997 dollari, in aumento del 187%)

Un aumento si è registrato anche per i tagliandi validi per le partite a eliminazione diretta, di cui si è stabilito l’orario ufficiale sempre nella cerimonia ufficiale della FIFA di sabato pomeriggio. La partita dei sedicesimi di finale all’Hard Rock Stadium il 3 luglio, che potrebbe opporre l’Argentina (come probabile vincitrice del Gruppo J) contro Uruguay o Spagna (come seconda del Gruppo H), ha visto il biglietto più economico disponibile passare da meno di 500 dollari all’inizio della settimana a oltre 1.500 dollari nella giornata di sabato. Oltre alle big, la nazionale che sembra avere una domanda maggiore di biglietti è la Scozia, che torna ai Mondiali dopo 28 anni dall’ultima volta. Oltre alla già citata sfida scontro con il Brasile, le loro partite contro Marocco e Haiti hanno visto i prezzi più che raddoppiare tra giovedì e domenica.

Ma con l’annuncio ufficiale del calendario si è anche visto l’effetto contrario, con alcune biglietti che hanno avuto una diminuzione dei prezzi. Per esempio, la partita del 27 giugno ad Atlanta tra Uzbekistan e una fra Congo/Giamaica/Nuova Caledonia, nello stesso girone del Portogallo, ha visto il prezzo di ingresso scendere sotto i 200 dollari. Si tratta di una prima da quando i tagliandi dei Mondiali 2026 sono stati messi in vendita la prima volta.

Le partite con i prezzi dei biglietti più bassi, a domenica pomeriggio, sono le seguenti:

Uzbekistan-Congo/Giamaica/Nuova Caledonia ad Atlanta (197 dollari, in calo del 42% da giovedì) Capo Verde-Arabia Saudita a Houston (203 dollari, in calo del 37%) Senegal-Iraq/Bolivia/Suriname a Toronto (339 dollari, in calo del 34%) Algeria-Austria a Kansas City (217 dollari, in calo del 27%) Uruguay-Capo Verde a Miami Gardens, Florida (314 dollari, in calo del 21%) Curaçao-Costa d’Avorio a Filadelfia (255 dollari, in calo del 20%) Giordania-Algeria a Santa Clara, California (279 dollari, in calo del 13%) Sudafrica-Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda ad Atlanta (261 dollari, in calo del 9%) Austria-Giordania a Santa Clara, California (295 dollari, in calo del 8%) Nuova Zelanda-Egitto a Vancouver (332 dollari, in calo dell’8%)

È bene precisare che i prezzi non sono fissati dalla FIFA ma dai singoli rivenditori che hanno acquisito i biglietti sul portale ufficiale durante le fasi di vendita anticipata, ma anche sul mercato secondario. Intanto, il massimo organo del calcio mondiale si sta preparando per la terza fase di lotteria dei biglietti, che si aprirà giovedì 11 dicembre. Con grande attenzione alla decisione che la FIFA prenderà sulla sua strategia dei prezzi dinamici, cioè un adeguamento automatico dei prezzi in base alla domanda. Una soluzione che ha creato molte polemiche delle associazioni dei tifosi che lamentano un livello dei prezzi medi inaccessibile per la maggioranza dei tifosi.