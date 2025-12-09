Serie A, Napoli-Juve spinge gli ascolti di DAZN: 6,6 milioni nel 14° turno

La 14esima giornata di Serie A su DAZN è stata seguita da un totale di quasi 6,6 milioni di spettatori. Si conferma così il trend positivo di questa stagione per la piattaforma di sport in streaming, con questo turno che si aggiudica la seconda piazza fra quelli più visti del girone di andata 2025/26, alle spalle della decima giornata, che ha fatto registrare 7,6 milioni di spettatori.

A trainare i dati di ascolto dell’ultimo turno del massimo campionato italiano è stato il posticipo di domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona fra Napoli e Juventus, vinto 2-1 dai partenopei sull’ex Luciano Spalletti grazie alla doppietta di Rasmus Hojlund. La sfida, che ha confermato la squadra di Antonio Conte al primo posto in classifica, in coabitazione con il Milan, ha totalizzato 1.808.105 spettatori, superando entrambe le sfide della scorsa stagione – l’andata (1.419.296) e il ritorno (1.566.746) – disputate di sabato alle ore 18.00.

Dietro alla sfida del Maradona, ottimi numeri, vicini al milione di spettatori, sia per Inter-Como di sabato pomeriggio che Cagliari-Roma di domenica alle ore 15.00. Quest’ultima ha superato lo scontro diretto della stagione 2023/24 che deteneva il dato più alto su DAZN in questa particolare sfida.

Ascolti DAZN 14 giornata Serie A – Il dettaglio sfida per sfida

Di seguito, tutti i risultati registrati da DAZN dalle 10 partite della 14esima giornata di Serie A, che non ha viso questa volta la messa in onda di Zona DAZN visto che non ci sono state partite in contemporanea: