Champions League da brividi: Kairat-Olympiacos nei -20°C di Astana

Il Kairat Almaty, sin dai sorteggi per la prima fase a gironi della UEFA Champions League, ha attirato la grande attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La formazione kazaka ha già disputato sfide contro avversarie blasonate come Real Madrid e Inter, ma quella contro l’Olympiacos rischia di salire alla ribalta, ma non soltanto per quello che succederà in campo.

Il Kairat, infatti, ospiterà i greci per la sesta giornata della prima fase di Champions presso l’Astana Arena, a differenza delle partite disputate con il Real Madrid e il Pafos che sono andate in scena nello stadio di casa ad Almaty. Il fischio di inizio è fissato per le 16.30 di oggi (ora italiana) e il fattore climatico rischia di essere determinante.

Infatti, all’inizio della partita, che si giocherà alle ore 20.30 locali, sono previsti -20 gradi. Un clima gelido per l’Olympiacos, che rischia di peggiorare ancora per via del vento. Infatti, le previsioni meteo parlano di una temperatura percepita di addirittura -31 gradi.

Un clima ben diverso da quello che la formazione ospite ha lasciato ad Atene. Infatti, nella capitale greca, allo stesso momento dell’inizio della partita ci saranno 12 gradi. Un escursione termica di quasi 40 gradi, se si considera la temperatura percepita, che potrebbe diventare un fattore per i giocatori dell’Olympiacos, fra cui ci sono anche due italiani come Gabriel Strefezza e Lorenzo Pirola, oltre all’ex Inter Mehdi Taremi.