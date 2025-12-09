Milan e Napoli guidano la Serie A, la Juventus arranca ma resta leader sui social

Questo quanto emerge dal ranking stilato da MediaScore , la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle menzioni su stampa e web e le conversazioni social dei 20 club di Serie A, una volta conclusosi il 14esimo turno di campionato .

MediaScore 14 giornata – I temi del dibattito

Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Il big match del Maradona e le scelte di Spalletti. La gara del weekend è stata senza dubbi quella tra Napoli e Juventus andata in scena domenica sera e terminata 2-1 per gli azzurri. Al centro del dibattito tra gli utenti social non solo ciò che è accaduto in campo ma anche la scelta di Spalletti di modificare la solita routine pre-partita dei calciatori e far arrivare la squadra a Napoli solo domenica mattina, evitando una notte in albergo che secondo alcuni avrebbe potuto essere disturbata dai tifosi partenopei. Un grande dibattito si è sviluppato comunque tra gli utenti dal lancio di sassi verso il pullman di calciatori bianconeri in arrivo allo stadio, che ha suscitato l’indignazione di tifosi e utenti;

La rimonta del Milan manda in estasi i tifosi. In un weekend in cui diverse delle squadre ai primi posti hanno perso punti, il Monday Night tra Torino e Milan ha rischiato di essere una debacle anche per i rossoneri. Dopo essere andati sotto 2-0, infatti, i rossoneri sembravano condannati alla sconfitta, con gli utenti sui social già pronti a criticare le scelte di Allegri. Tra la fine del primo tempo e nella prima metà del secondo il Milan ha però trovato la strada della rimonta, grazie a Ricci prima e alla doppietta di Pulisic poi, che hanno regalato a Max Allegri tre punti pesantissimi per tornare in vetta alla classifica. Nonostante la paura per la possibile sconfitta, i tifosi rossoneri hanno riempito i social di esultanze e post entusiasti per la vittoria.

MediaScore 14 giornata – La classifica media

Juventus e Napoli si confermano in testa. Le due protagoniste del big match del Maradona Juventus e Napoli si classificano rispettivamente prima con 19.433 menzioni e seconda con 18.118, cristallizzando le posizioni della scorsa settimana. Roma e Milan sono rispettivamente terza e quarta nella classifica web e stampa, con 13.751 e 12.835 menzioni. Pisa, Atalanta e Torino sono invece le squadre che perdono più posizioni: cinque in meno per i toscani e i bergamaschi, che dopo il crollo al Bentegodi con il Verona sprofondano in undicesima piazza con 6.606 menzioni. La squadra piemontese invece nonostante il prestigio del match contro la capolista scende di sette posizioni chiudendo diciassettesima a quota 3.730 menzioni.