Liverpool, caso Salah: l’attaccante non convocato per il match con l’Inter

Il caso Salah si arricchisce di un nuovo capitolo in casa Liverpool. Dopo le dure parole da parte dell’attaccante a margine della sfida con il Leeds (pareggiata per 3-3), l’attaccante egiziano non è stato ufficialmente convocato dal tecnico Arne Slot per la partita che i Reds disputeranno a Milano contro l’Inter, nel sesto turno della Champions League.

«Non posso credere di stare in panchina per 90 minuti: è la terza volta di fila, non mi è mai capitato in carriera – ha dichiarato Salah ai media inglesi al termine della partita di sabato –. Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club nel corso degli anni, soprattutto la scorsa stagione. Ora sono seduto in panchina e non so perché. Credo sia molto chiaro che qualcuno vuole scaricarmi addosso tutta la colpa».