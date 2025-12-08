Liverpool, caso Salah: l’attaccante non convocato per il match con l’Inter

Il caso Salah si arricchisce di un nuovo capitolo in casa Liverpool. Dopo le dure parole da parte dell’attaccante a margine della sfida con il Leeds (pareggiata per 3-3), l’attaccante egiziano non è stato ufficialmente convocato dal tecnico Arne Slot per la partita che i Reds disputeranno a Milano contro l’Inter, nel sesto turno della Champions League.
«Non posso credere di stare in panchina per 90 minuti: è la terza volta di fila, non mi è mai capitato in carriera – ha dichiarato Salah ai media inglesi al termine della partita di sabato –. Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club nel corso degli anni, soprattutto la scorsa stagione. Ora sono seduto in panchina e non so perché. Credo sia molto chiaro che qualcuno vuole scaricarmi addosso tutta la colpa».
Sul suo rapporto con il tecnico Slot, Salah ha poi aggiunto: «Ho sempre detto di avere un buon rapporto con Slot, ma ora semplicemente non c’è alcun rapporto. Ho detto a mia madre di venire a vedere la prossima partita in casa col Brighton: voglio salutare i tifosi, sarò sempre sostenitore del Liverpool. Poi vado in Coppa d’Africa, e vediamo cosa succede».
Nel frattempo, dopo le panchine Salah sarà addirittura assente durante la sfida di domani sera. Il Liverpool, che in campionato sembra ormai fuori dai giochi sul fronte del titolo, cercherà di ottenere punti per provare a rimanere in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Una sconfitta rischia di compromettere questo traguardo.