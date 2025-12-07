Liverpool, scoppia il caso Salah prima dell'Inter: «Tre panchine di fila? Mai successo in carriera»

La crisi di risultati del Liverpool sembra non voler terminare. E al termine del rocambolesco pareggio in casa del Leeds è scoppiato anche il caso Mohamed Salah, rimasto in panchina per tutta la durata della partita finita 3-3.

«Non posso credere di stare in panchina per 90 minuti: è la terza volta di fila, non mi è mai capitato in carriera – ha dichiarato Salah ai media inglesi al termine della partita di sabato –. Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per questo club nel corso degli anni, soprattutto la scorsa stagione. Ora sono seduto in panchina e non so perché. Credo sia molto chiaro che qualcuno vuole scaricarmi addosso tutta la colpa».

Il Liverpool è atteso martedì dalla sfida a San Siro contro l’Inter, gara valida per la sesta giornata di Champions League. I Reds di Arne Slot arrivano alla sfida contro i nerazzurri con una sola vittoria nelle ultime sei giornate, comprendendo anche l’incredibile ko subito in casa in Champions contro il PSV. E ora il tecnico, campione di Inghilterra in carica, dovrà gestire anche il caso Salah.

«Fosse successo a qualsiasi altro giocatore, il club lo avrebbe difeso: mi sembra invece che abbiano detto “gettatelo anche sotto il bus, diamo a lui le colpe”. Ma io non merito questo, perché quel che ho e quel che sono me lo sono guadagnato in campo», ha continuato il 33enne egiziano che ha rinnovato il contratto la scorsa estate dopo la vittoria della 20esima Premier League nella storia del Liverpool.

Sul suo rapporto con il tecnico Slot: «Ho sempre detto di avere un buon rapporto con Slot, ma ora semplicemente non c’è alcun rapporto. Ho detto a mia madre di venire a vedere la prossima partita in casa col Brighton: voglio salutare i tifosi, sarò sempre sostenitore del Liverpool. Poi vado in Coppa d’Africa, e vediamo cosa succede».