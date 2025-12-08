FIFA, novità Mondiali 2026: pausa di tre minuti a metà di ogni tempo

La FIFA lancia una novità in vista della prossima Coppa del Mondo. I giocatori delle Nazionali partecipanti beneficeranno di pause di idratazione di tre minuti in ciascun tempo di gioco, sulla scia della volontà della FIFA di mettere al centro la salute dei giocatori. Non si tratta di una nuova regola in assoluto, considerando l’esistenza del “cooling break”, ma la novità riguarda l’istituzione regolare di questa pausa a prescindere da temperatura e meteo.

In una versione snellita e semplificata delle pause utilizzate in alcuni tornei precedenti, tra cui la Coppa del Mondo per Club 2025, l’arbitro interromperà la partita al 22° minuto di ciascun tempo per consentire ai giocatori di reidratarsi. Non sarà prevista alcuna condizione legata al meteo o alla temperatura: le pause saranno chiamate dall’arbitro in tutte le gare, per garantire condizioni uguali per tutte le squadre in ogni partita.

«Per ogni partita, indipendentemente dal luogo in cui si gioca, dalla presenza o meno di una copertura, o dalla temperatura, ci sarà una pausa di idratazione di tre minuti. Saranno tre minuti, dal fischio al fischio, in entrambi i tempi», ha dichiarato Manolo Zubiria, Chief Tournament Officer, USA, per la Coppa del Mondo FIFA 2026, annunciando l’iniziativa al World Broadcaster Meeting tenutosi a Washington DC. «Ovviamente, se c’è un’interruzione per infortunio intorno al 20° o 21° minuto e l’azione è ancora in corso, la situazione verrà gestita sul momento dall’arbitro», ha aggiunto.

L’introduzione delle pause di idratazione rientra in un impegno mirato a garantire le migliori condizioni possibili per i giocatori, facendo tesoro delle esperienze dei tornei precedenti. Il calendario definitivo delle partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 è stato progettato per ridurre al minimo gli spostamenti di squadre e tifosi, massimizzare i giorni di riposo tra le partite per tutte le nazioni partecipanti e consentire al pubblico globale più ampio possibile di seguire le proprie squadre attraverso diversi fusi orari.

Questo lavoro ha incluso un’analisi tecnica di tutte le sedi — dalle temperature medie e dalle infrastrutture di raffreddamento fino ai trasporti pubblici e alla sicurezza — oltre a confronti collaborativi tra diverse aree funzionali della FIFA, tra cui gestione della competizione, servizi alle squadre, settore medico, TV e broadcasting, e biglietteria.