Frenata per il canale della Ligue 1. La piattaforma attraverso cui la Prima Divisione francese trasmette l’intera competizione (fatta eccezione per un match a turno su beIN Sports) ha registrato un rallentamento nel ritmo delle sottoscrizioni. Dopo aver segnato cifre record a partire da agosto, il mese di novembre è stato il primo in cui la crescita ha subito una decelerazione, come ha riferito Nicolas de Tavernost, direttore generale di LFP Media.

Ad oggi, e secondo quanto riportato da RMC Sports, il numero di abbonati della piattaforma Ligue 1+ si attesta a 1,08 milioni. Il piano iniziale per questa prima stagione è di chiudere a quota 1,15 milioni di iscritti. Tuttavia, Tavernost ha assicurato che, alla luce della crescita dei primi mesi, l’obiettivo al termine della quarta stagione è raggiungere 2,25 milioni di abbonati.

Una delle speranze della piattaforma per continuare a far crescere il numero di sottoscrittori è acquisire i diritti di trasmissione dell’unica partita di Ligue 1 che beIN Sports detiene per la prossima stagione. La decisione della Lega francese di puntare su una OTT proprietaria è arrivata dopo diversi anni di difficoltà nella ripartizione dei diritti televisivi con Canal+, beIN Sports e DAZN.

Appena lanciata ad agosto, a un prezzo mensile di 14,99 euro, la piattaforma ha raggiunto il milione di abbonati già un mese dopo l’avvio. Si stima che l’OTT genererà circa 142 milioni di euro di ricavi, al netto delle commissioni per i distributori.