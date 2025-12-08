Paramount sfida Netflix e rilancia: offerta da oltre 90 miliardi per Warner Bros. Discovery

La vendita di Warner Bros. Discovery sta scatenando una vera e propria guerra di offerte fra Netflix, che ha trovato un accordo per 83 miliardi di dollari, e Paramount, che nelle ultime ore ha formalizzato un rilancio ufficiale per superare definitivamente la concorrenza del colosso dell’intrattenimento in streaming.

Negli scorsi giorni la stessa Warner Bros. Discovery aveva ufficializzato la scelta di accettare l’offerta di Netflix, ma come detto Paramount non vuole demordere e nelle ultime ore ha rilanciato con una proposta in contanti da 30 dollari ad azioni, superando l’offerta presentata da Netflix di ben 18 miliardi per la parte in contanti. In totale, secondo gli analisti, l’offerta vale 108 miliardi di dollari (al cambio attuale, 92,76 miliardi di euro).

«È un’offerta buona per Hollywood – ha dichiarato l’amministratore delegato di Paramount, David Ellison, in un intervista a Cnbc –. Quella di Netflix è invece anticoncorrenziale e un’eventuale unione metterebbe fine all’industria cinematografica così come la conosciamo. La nostra offerta ha un valore superiore e un percorso di completamento più rapido e certo. La nostra offerta è a favore die consumatori e della concorrenza». Ora la palla passa in mano agli azionisti di Warner Bros. Discovery che dovranno decidere se continuare sulla strada tracciata con Netflix o invece tornare indietro e scegliere Paramount. Ma una cosa sembra certa a questo punto, questa lotta per accaparrarsi Warner Bros. Discovery rischia di avere strascichi legali fra Netflix e Paramount.

