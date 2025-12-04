Sport outdoor e turismo green: ecco i nuovi modelli di business per i club

Ogni estate, mentre i calciatori si allenano in quota, migliaia di tifosi seguono i ritiri dei loro club nelle Alpi o nelle località di montagna. Pochi sanno che questo movimento genera un indotto economico paragonabile a quello di un piccolo torneo.
Le strutture alberghiere registrano il tutto esaurito, i ristoranti lavorano a pieno ritmo e i negozi di articoli sportivi raddoppiano le vendite. Il turismo sportivo non è più una parentesi stagionale, ma una risorsa strategica per un settore in cerca di nuove fonti di ricavo.
I club e il potenziale inesplorato del turismo outdoor
Le società calcistiche hanno tradizionalmente considerato i ritiri estivi come un investimento necessario per garantire la preparazione atletica della squadra. Negli ultimi anni, tuttavia, questo periodo ha assunto un valore più ampio, trasformandosi in una vera opportunità economica e comunicativa. Le località che ospitano i club traggono beneficio da un flusso costante di tifosi e appassionati, mentre le società scoprono nuovi modi per rafforzare il legame con la propria comunità.
Il turismo sportivo, in generale, sta crescendo in molti Paesi e mostra un potenziale significativo anche in Italia. Sebbene le stime varino, le tendenze indicano un interesse crescente verso viaggi ed esperienze legate agli eventi sportivi e al contatto con la natura. Questo fenomeno spinge club, enti locali e aziende a collaborare per creare format di intrattenimento e ospitalità che uniscono sport, turismo e sostenibilità.
Molte società iniziano a considerare la montagna, il mare o i parchi naturali come estensioni del proprio brand. La collaborazione con operatori del turismo sostenibile e con aziende specializzate in Attrezzatura da campeggio e da escursionismo apre nuove possibilità di partnership commerciali. Questi accordi valorizzano l’immagine del club come promotore di uno stile di vita sano, attivo e rispettoso dell’ambiente, un tema sempre più rilevante per sponsor, tifosi e territori che vogliono attrarre un turismo di qualità legato allo sport.
Il turismo verde come leva economica per i club
Negli ultimi anni la sostenibilità è diventata una priorità concreta anche nello sport. Sempre più club comprendono che il rispetto per l’ambiente non rappresenta soltanto un valore etico, ma anche una leva economica strategica.
Le partnership con destinazioni considerate “green” e con aziende attente alla responsabilità ambientale rafforzano la reputazione delle società e attraggono sponsor orientati ai principi di sostenibilità. È un equilibrio virtuoso: i brand associano la propria immagine a valori positivi, mentre i club diversificano le entrate in modo duraturo.
In diverse regioni italiane, le squadre professionistiche stanno già sperimentando ritiri estivi e attività sportive integrate con il territorio. Allenamenti, escursioni e iniziative aperte al pubblico creano un nuovo tipo di coinvolgimento, in cui la pratica sportiva si fonde con l’esperienza turistica.
Questo approccio genera benefici non solo economici, ma anche sociali: promuove la conoscenza delle comunità locali, sostiene le piccole imprese e diffonde una cultura del benessere e del rispetto ambientale.
Le partnership commerciali come nuovo canale di crescita
La crescita del turismo outdoor rappresenta una nuova frontiera per il marketing sportivo. Le aziende che operano nel settore dell’abbigliamento tecnico e dell’equipaggiamento per le attività all’aria aperta individuano nei club sportivi un alleato naturale.
La connessione tra passione per lo sport e stile di vita attivo consente di intercettare un pubblico sempre più sensibile ai temi del benessere e della natura.
Marchi legati al trekking, al ciclismo o al campeggio trovano nello sport professionistico una piattaforma ideale per ampliare la propria visibilità e costruire un dialogo autentico con i consumatori.
Gli sponsor non si accontentano più di una semplice esposizione del logo sulle maglie o sui cartelloni. Oggi cercano esperienze che raccontino valori, identità e coinvolgimento.
Le collaborazioni più efficaci nascono quando una società sportiva riesce a integrare attività ambientali o iniziative outdoor nel proprio progetto di comunicazione. Un club che promuove giornate di trekking con i tifosi o eventi in località montane trasmette un messaggio di partecipazione e responsabilità sociale.
Image credit: Depositphotos