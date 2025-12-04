Sport outdoor e turismo green: ecco i nuovi modelli di business per i club

Ogni estate, mentre i calciatori si allenano in quota, migliaia di tifosi seguono i ritiri dei loro club nelle Alpi o nelle località di montagna. Pochi sanno che questo movimento genera un indotto economico paragonabile a quello di un piccolo torneo.

Le strutture alberghiere registrano il tutto esaurito, i ristoranti lavorano a pieno ritmo e i negozi di articoli sportivi raddoppiano le vendite. Il turismo sportivo non è più una parentesi stagionale, ma una risorsa strategica per un settore in cerca di nuove fonti di ricavo.

I club e il potenziale inesplorato del turismo outdoor

Le società calcistiche hanno tradizionalmente considerato i ritiri estivi come un investimento necessario per garantire la preparazione atletica della squadra. Negli ultimi anni, tuttavia, questo periodo ha assunto un valore più ampio, trasformandosi in una vera opportunità economica e comunicativa. Le località che ospitano i club traggono beneficio da un flusso costante di tifosi e appassionati, mentre le società scoprono nuovi modi per rafforzare il legame con la propria comunità.

Il turismo sportivo, in generale, sta crescendo in molti Paesi e mostra un potenziale significativo anche in Italia. Sebbene le stime varino, le tendenze indicano un interesse crescente verso viaggi ed esperienze legate agli eventi sportivi e al contatto con la natura. Questo fenomeno spinge club, enti locali e aziende a collaborare per creare format di intrattenimento e ospitalità che uniscono sport, turismo e sostenibilità.

Molte società iniziano a considerare la montagna, il mare o i parchi naturali come estensioni del proprio brand. La collaborazione con operatori del turismo sostenibile e con aziende specializzate in Attrezzatura da campeggio e da escursionismo apre nuove possibilità di partnership commerciali. Questi accordi valorizzano l’immagine del club come promotore di uno stile di vita sano, attivo e rispettoso dell’ambiente, un tema sempre più rilevante per sponsor, tifosi e territori che vogliono attrarre un turismo di qualità legato allo sport.