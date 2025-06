Un tempo, il ritiro in località turistiche – possibilmente al riparo dalla calura estiva delle città – era un rito per tutte le società di Serie A. Oggi, invece, sono ben sei le squadre che non si sposteranno dalla loro sede abituale per gli allenamenti.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, spiegando che nel conto non entrano Parma e Cremonese, ancora indecise sul da farsi, più la Roma che la prima fase del ritiro la svolgerà a Trigoria e solamente poi si sposterà a Burton Upon Trent, in Inghilterra, ma fondamentalmente per esigenze di tournée.

Serie A date ritiri – Le big rinunciano alle tradizioni

Sono in particolare le big ad aver rinunciato alla tradizione: Atalanta, Fiorentina, Lazio, Milan (prima squadra a radunarsi il 7 luglio, poi andrà in tour tra Sud est asiatico e Australia, ma senza una sede fissa), Inter e Juventus. E se per le tre grandi storiche ormai non è una novità, per Atalanta, Fiorentina e Lazio è un vero cambio di strategia.

I tifosi nerazzurri ricorderanno le giornate a Rovetta o Clusone; i viola i ritiri a Norcia o a Moena (oggi meta scelta dal Genoa e, in passato, pure dalla Samp); i biancocelesti il fresco di Auronzo di Cadore. Il nuovo trend, però, è giustificato pure dall’ammodernamento dei centri sportivi: il Viola Park è uno dei più avanzati d’Europa, mentre a Formello il rinnovamento del Training center ha convinto dirigenza e staff a rimanere.

C’è sempre chi non rinuncia alla tradizione del ritiro, perlopiù sulle montagne del Trentino Alto Adige. Il Torino cambia però sede: il centro di Pinzolo – scelto negli ultimi due anni – è oggetto di lavori di ammodernamento, così i granata dal 14 al 26 luglio saranno a Prato allo Stelvio (Bolzano). Tra le opzioni particolari c’è quella del Napoli campione d’Italia con la doppia sede, usanza ormai consolidata da De Laurentiis: prima a Dimaro, poi bis a Castel di Sangro, in Abruzzo.

Il Cagliari preferisce le Alpi lombarde (Ponte di Legno), il Pisa la Valle d’Aosta (Morgex). Meta insolita per il Como: a due passi dal mare, a Marbella, in Spagna. All’estero anche l’Udinese, ma decisamente più vicino a casa: il ritiro di Lienz, in Austria, dista in linea d’aria meno di cento chilometri da Udine.

Serie A date ritiri – L’organizzazione dei club

Di seguito, tutti i ritiri dei club di Serie A tra i luoghi e le date decise, per coloro che hanno già definito la programmazione: