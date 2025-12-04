Coppa Italia, è il momento delle big: gli ottavi di finale saranno ancora senza supplementari

Questa sera torna in campo la Coppa Italia. Una edizione, quella 2025/26 che ha confermato diverse novità. Infatti, non soltanto gli accoppiamenti fino alla finale della competizione, la coppa nazionale vede un altro cambio importante proprio a partire dalla scorsa edizione, come si evince dal regolamento del torneo che sarà valido fino alla stagione 2026/27 (un ciclo in cui le partite saranno ancora un’esclusiva Mediaset).

Si tratta dell’eliminazione dei tempi supplementari per tutte le partite in gara unica, che andranno dunque dal turno preliminare ai quarti di finale. Come si legge nel regolamento della Lega Serie A, al termine dei 90’ regolamentari, «risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”».

Regolamento Coppa Italia – Le sfide che andranno subito ai rigori

La specifica è indicata per tutte le partite che si disputeranno dal turno preliminare in avanti, e dunque i seguenti incontri:

Turno preliminare

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Regolamento Coppa Italia – Nessuna novità per semifinali e finale

Non cambierà nulla invece per quanto riguarda le semifinali e la finale. In questi casi, «risultando pari il numero complessivo di reti segnate nelle due partite, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”».