Mondiali 2026, Donald Trump parteciperà al sorteggio dei gironi 

I capi di governo dei tre Paesi ospitanti dei Mondiali 2026 — Canada, Messico e Stati Uniti — si riuniranno a Washington DC per il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo, in programma il 5 dicembre al John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Lo ha annunciato la FIFA attraverso una nota ufficiale.
Il Primo Ministro del Canada Mark Carney, la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump hanno confermato la loro presenza a questo evento storico, durante il quale il mondo scoprirà la composizione dei 12 gruppi da quattro squadre della prima Coppa del Mondo a 48 partecipanti, un momento davvero rivoluzionario nella storia del calcio.
I tre leader accoglieranno milioni di tifosi nelle 16 città ospitanti, mentre i loro Paesi saranno al centro della scena dall’11 giugno al 19 luglio 2026.
Il Messico — pronto a ospitare per la terza volta un’edizione del Mondiale, record assoluto, e a inaugurare il torneo con la partita di apertura giovedì 11 giugno 2026 al Mexico City Stadium — ospiterà 13 incontri. Anche il Canada ospiterà 13 partite, nel suo debutto come Paese organizzatore della Coppa del Mondo — avendo in precedenza ospitato l’edizione femminile nel 2015 — aprendo il proprio cammino venerdì 12 giugno 2026 al Toronto Stadium.
Trentadue anni dopo la riuscita edizione del 1994 disputata sul suolo statunitense, gli Stati Uniti ospiteranno 78 partite, a partire dal loro esordio venerdì 12 giugno 2026 al Los Angeles Stadium, fino alla finale di domenica 19 luglio 2026 a New York New Jersey, rendendo il Mondiale 2026 l’edizione più grande della storia.
Con oltre sei milioni di biglietti disponibili per il torneo, e quasi due milioni già venduti, la prossima edizione della Coppa del Mondo riunirà tifosi da ogni angolo del pianeta per un’indimenticabile celebrazione del calcio in tutto il Nord America.