L’ingresso dei big e il valore competitivo della FA Cup

L’appuntamento successivo è fissato per il 10 gennaio, quando faranno il loro ingresso le squadre di Premier League, fase che rappresenta il cuore economico e sportivo della competizione.

Il Manchester City, detentore del titolo, si presenta come la squadra da battere, mentre l’Arsenal – con i suoi 14 trofei – resta il club più titolato nella storia del torneo. Attesi anche Liverpool e Chelsea, protagonisti costanti nelle fasi avanzate.

L’edizione precedente ha però ribadito uno dei tratti distintivi della FA Cup: la capacità di sovvertire ogni pronostico. La vittoria del Crystal Palace, sorpresa entrata negli annali, conferma l’imprevedibilità di un torneo che dal 1871 continua a rappresentare un patrimonio sportivo e culturale del calcio inglese.

DAZN, la novità per gli abbonati e i pacchetti che includono la FA Cup

In vista delle festività, DAZN introduce una novità valida fino al 31 dicembre 2025: gli utenti abbonati ai piani DAZN Full, DAZN Goal, DAZN Sports e DAZN MyClubPass potranno utilizzare i contenuti sportivi inclusi nel proprio abbonamento su due reti internet differenti in contemporanea, senza costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda i diritti della FA Cup, le partite saranno disponibili per gli abbonati ai pacchetti DAZN Goal, DAZN Full e DAZN Family, confermando l’ampia copertura dell’emittente sulla principale coppa nazionale inglese.