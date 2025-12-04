DAZN si prepara ad accendere i riflettori sulla Emirates FA Cup, la competizione calcistica più antica al mondo, che da domani – venerdì 5 dicembre – entrerà ufficialmente nel vivo sulla piattaforma.
Il secondo turno prenderà il via alle 20.30 con Salford City–Leyton Orient, sfida che metterà di fronte due club simbolo del calcio inglese al di fuori dei massimi palcoscenici: da un lato la società dell’area di Greater Manchester, dall’altro il Leyton Orient, storica realtà dell’East London. Nel corso del weekend si disputeranno tutte le altre partite in calendario, con il turno che si chiuderà lunedì 8 dicembre. DAZN trasmetterà in totale otto incontri per questa fase.
L’ingresso dei big e il valore competitivo della FA Cup
L’appuntamento successivo è fissato per il 10 gennaio, quando faranno il loro ingresso le squadre di Premier League, fase che rappresenta il cuore economico e sportivo della competizione.
Il Manchester City, detentore del titolo, si presenta come la squadra da battere, mentre l’Arsenal – con i suoi 14 trofei – resta il club più titolato nella storia del torneo. Attesi anche Liverpool e Chelsea, protagonisti costanti nelle fasi avanzate.
L’edizione precedente ha però ribadito uno dei tratti distintivi della FA Cup: la capacità di sovvertire ogni pronostico. La vittoria del Crystal Palace, sorpresa entrata negli annali, conferma l’imprevedibilità di un torneo che dal 1871 continua a rappresentare un patrimonio sportivo e culturale del calcio inglese.
DAZN, la novità per gli abbonati e i pacchetti che includono la FA Cup
In vista delle festività, DAZN introduce una novità valida fino al 31 dicembre 2025: gli utenti abbonati ai piani DAZN Full, DAZN Goal, DAZN Sports e DAZN MyClubPass potranno utilizzare i contenuti sportivi inclusi nel proprio abbonamento su due reti internet differenti in contemporanea, senza costi aggiuntivi.
Per quanto riguarda i diritti della FA Cup, le partite saranno disponibili per gli abbonati ai pacchetti DAZN Goal, DAZN Full e DAZN Family, confermando l’ampia copertura dell’emittente sulla principale coppa nazionale inglese.