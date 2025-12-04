Tether punta sui bitcoin e sbarca al NYSE con Twenty One Capital

Novità in arrivo per Tether. La fusione fra Twenty One Capital, che vede il secondo socio della Juventus come azionista di maggioranza, e Cantor Equity Partners (CEP) si completerà il prossimo 8 dicembre. L’entità risultante dalla fusione manterrà il nome Twenty One Capital, sarà guidata dal CEO di Strike, Jack Mallers, e dal giorno successivo alla fusione sarà quotata alla Borsa di New York.

Il via libera alla fusione, e alla successiva quotazione, è arrivato durante l’assemblea degli azionisti di CEP tenutasi il 4 dicembre. L’accordo richiede ancora il soddisfacimento di alcune condizioni di chiusura, che dovrebbero arrivare come detto entro l’8 dicembre. Cantor Equity Partners è supportata da Cantor Fitzgerald, una società di servizi finanziari con radici profonde nel settore della banca d’investimento e dei mercati dei capitali.

Twenty One Capital, che si presenta come la «prima azienda nativa Bitcoin che prevede di essere quotata in Borsa», intende offrire agli investitori un’esposizione azionaria pubblica alla criptovaluta più grande tramite la sua struttura del capitale e il modello di business. La società, che afferma che la sua attività si concentrerà su «accumulo di bitcoin a capitale efficiente» e sullo sviluppo di servizi correlati all’ecosistema Bitcoin, detiene attualmente 43.514 BTC, per un valore di 4 miliardi di dollari. Ciò la rende il terzo maggior detentore tra le aziende quotate in borsa, dietro a Strategy, al primo posto, che detiene 650.000 BTC.

Twenty One Capital prevede di introdurre una metrica «bitcoin-per-share» per permettere agli investitori di monitorare direttamente le proprie partecipazioni, che resterà verificabile in tempo reale con una prova onchain delle riserve.