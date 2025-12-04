Il Milan punta su oro e nero per la maglia da trasferta 2026/27

Secondo quanto riportato da Footy Headlines, la maglia da trasferta del Milan per la stagione 2026/27 proporrà una base bianca impreziosita da accenti oro e nero. Così il club rossonero punterebbe a rivisitare la divisa da gioco che viene utilizzata per le sfide fuori casa.

La scelta del design segna un ritorno al dettaglio oro su una divisa away rossonera: si tratta infatti della prima volta dal 2016/17 (praticamente dieci anni fa) che il club reintroduce l’oro nella propria identità visiva per la maglia da trasferta. La combinazione di bianco, oro e nero viene descritta come un “twist lussuoso” sul tradizionale look da trasferta, con l’obiettivo di offrire un aspetto più elegante e raffinato, senza rinunciare alla storia del club. Le prime informazioni ufficiali indicano che la maglia sarà disponibile per l’acquisto a partire dall’estate 2026.