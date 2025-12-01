Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset, emittente che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity.

Da martedì 2 a giovedì 4 dicembre torna la competizione nazionale con i primi sei ottavi di finale: match in cui entrano in gioco i top club di Serie A (tra il Bologna vincitore della Coppa Italia 2024/25 e le prime classificate in campionato), tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1, oltre che in streaming su Mediaset Infinity.

Dove vedere ottavi Coppa Italia tv streaming? La programmazione

Di seguito, il dettaglio del programma dei primi sei ottavi di finale.

MARTEDÌ 2 DICEMBRE:

Juventus-Udinese , in diretta alle ore 21.00, su Italia 1. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri ed Emidio Morganti.

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE:

Atalanta-Genoa , in diretta alle ore 15.00, su Italia 1. Telecronaca: Federico Mastria e Roberto Cravero

Napoli-Cagliari , in diretta alle ore 18.00, su Italia 1. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inter-Venezia , in diretta alle ore 21.00, su Italia 1. Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Andrea Ranocchia, Massimo Mauro, Federica Zille e Graziano Cesari.

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE:

Bologna-Parma , in diretta alle ore 18.00, su Italia 1. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Lazio-Milan , in diretta alle ore 21.00, su Italia 1. Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1 studio condotto da Monica Bertini e con Christian Panucci, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari.

Le ultime due partite, a completamento degli ottavi di finale, si disputeranno a gennaio 2026. La Roma scenderà in campo il 13 del mese contro il Torino, allo stadio Olimpico, mentre Fiorentina e Como si sfideranno addirittura il 27 gennaio.