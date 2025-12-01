Conti in rosso per l’immobiliare di Messi: perdite per 7,5 milioni nel 2024

Lionel Messi non può vincere sempre. Mentre il talento argentino si prepara a una finale che potrebbe regalargli l’ennesimo trofeo della sua carriera, non tutte le sue attività fuori dal campo vanno a gonfie vele. La sua società immobiliare, Rostower, ha chiuso il 2024 con perdite pari a 7,5 milioni di euro, secondo gli ultimi bilanci depositati dalla compagnia e riportati da Cinco Días.

Messi ha fondato Rostower nel 2013, la società nella quale ha concentrato il suo patrimonio immobiliare, e nell’ultimo esercizio ha registrato ricavi per 7,1 milioni di euro, provenienti principalmente dagli affitti. Tuttavia, questa cifra rappresenta un calo del 3,9% rispetto al 2023. Lo scorso anno l’azienda di Messi è diventata una società d’investimento immobiliare quotata (socimi), poiché Rostower si concentra sugli affitti di immobili urbani: dalle abitazioni agli hotel, passando per negozi e uffici. Questo le attribuisce una capitalizzazione di 223 milioni di euro.

Attraverso la controllata Explotaciones Rosotel, Messi ha ottenuto 5,7 milioni di euro da ricavi alberghieri, strutture che oggi sono gestite dalla compagnia maiorchina Meliá. Si tratta di sei hotel situati a Sitges, Sotogrande, Maiorca, Ibiza, Baqueira Beret e Andorra. Inoltre, ne possiede un altro al di fuori di questa collaborazione, situato nella Val d’Aran.

Rostower fa parte del gruppo che raccoglie tutti gli asset dell’ex giocatore del Barcellona, denominato Limecu España 2010. Nel 2023, ultimo anno con dati disponibili, l’ex blaugrana ha fatturato 109,3 milioni di euro, il 49,5% in più rispetto all’anno precedente, e ha ottenuto un utile di 15,1 milioni, in crescita del 34,9%. Gran parte di questi ricavi deriva da Leo Messi Management, la società utilizzata per la gestione dei diritti d’immagine.

Una delle sue mosse imprenditoriali più recenti è stata entrare nel mondo della ristorazione, diventando nuovo socio di El Club de la Milanesa, la catena di ristoranti specializzata nelle cotolette milanese all argentina.