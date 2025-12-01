Non soltanto la realizzazione di un sogno, come raccontato nell’intervista del weekend a Calcio e Finanza da parte del Direttore sportivo Josè Boto. La conquista della quarta Copa Libertadores della sua storia ha consentito al Flamengo di tagliare un altro traguardo, qualificandosi alla prossima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre.

Si tratta della seconda partecipazione in altrettante edizioni per il Mengão, che con una rete dell’ex Juventus Danilo è riuscito a sconfiggere il Palmeiras. Il duello con i rivali si sposterà ora in campionato, dove il Flamengo – a due giornate dalla conclusione – è ormai a un passo dalla conquista del titolo.

Mondiale per Club 2029 – Le formazioni già qualificate

Tornando al Mondiale per Club, l’edizione del 2025 – la prima con il nuovo format a 32 squadre – ha visto il Flamengo venire eliminato agli ottavi di finale per mano del Bayern Monaco, non senza essersi tolto la soddisfazione di rifilare un 3-1 al Chelsea, che si sarebbe poi laureato campione nella competizione.

I brasiliani daranno nuovamente la caccia al titolo nel 2029, essendo ormai certi di partecipare in qualità di campioni della Libertadores. Si tratta della prima formazione qualificata del Sudamerica e si unisce ad altre quattro che avevano già conquistato il loro posto. Di seguito, le squadre qualificate:

Al-Ahli (vincitrice della AFC Champions League Elite 2024/25)

Pyramids (vincitrice della CAF Champions League 2024/25)

Cruz Azul (vincitrice della CONCACAF Champions Cup 2025)

Flamengo (vincitrice della Copa Libertadores 2025)

PSG (vincitrice della UEFA Champions League 2024/25)

Mondiale per Club 2029 – Il ranking per la UEFA

Guardando all’Europa, oltre alle vincitrici delle quattro edizioni della UEFA Champions League dal 2025 al 2028, a partire dalla passata stagione (dopo un anno in deroga) anche la Federcalcio europea si è uniformata alle altre Confederazioni per quanto riguarda il sistema di calcolo che compone il ranking per definire tutte le squadre partecipanti del continente.

Come noto, oltre alle vincitrici delle Champions League, il Mondiale per Club 2029 vedrà la partecipazione delle otto migliori squadre sulla base del ranking stilato con i nuovi criteri e che punterà molto di più sulla singola vittoria in un incontro: 3 punti per ogni successo, 1 punto per ogni pareggio e 3 punti per ogni passaggio del turno.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, i punti per la graduatoria si conquistano anche nelle partite valide per i playoff che seguono la prima fase, ma nel complesso (considerando spareggi e ottavi di finale) non possono essere superiori al massimo di punti che si possono conquistare partecipando solamente agli ottavi (9 tra passaggio del turno e due vittorie). In ogni caso, saranno i comunicati ufficiali a chiarire ogni aspetto, dato che la FIFA ha dimostrato in più occasioni di cambiare idea strada facendo.

Questa la graduatoria secondo i calcoli e le informazioni in possesso di Calcio e Finanza, ricordando che si qualificano tramite ranking otto squadre, con al massimo due partecipanti per ogni Federazione (in grassetto quelle attualmente qualificate, in rosso le italiane). Il successo in finale di Champions League del PSG ha fatto scalare le qualificate tramite ranking di una posizione:

Inter (ITA) – 55 punti PSG (FRA) – 55 punti (posto già assicurato per aver vinto Champions League) Arsenal (ENG) – 50 punti Barcellona (ESP) – 46 punti Borussia Dortmund (GER) – 40 punti Bayern Monaco (GER) – 40 punti Real Madrid (ESP) – 39 punti Liverpool (ENG) – 36 punti Atletico Madrid (ESP) – 33 punti Aston Villa (ENG) – 31 punti PSV (NED) – 28 punti Atalanta (ITA) – 28 punti Bayer Leverkusen (GER) – 27 punti Sporting Lisbona (POR) – 25 punti Club Brugge (BEL) – 24 punti Juventus (ITA) – 24 punti Manchester City (ENG) – 24 punti Benfica (POR) – 23 punti Monaco (FRA) – 23 punti Feyenoord (NED) – 20 punti

Guardando alle italiane, l’Inter – sulla base dei calcoli di Calcio e Finanza – sarebbe prima allo stato attuale, forte del percorso in Champions League nel 2024/25 e dell’ottima partenza in questa stagione. Atalanta e Juventus possono rimanere in corsa, forti delle due partecipazioni in altrettante edizioni di Champions League, ma per entrare nelle otto serviranno risultati importanti.

Decisamente più complicato il percorso delle altre italiane, da Milan e Bologna (assenti in questa edizione della Champions League e attualmente fuori dalla top 20) al Napoli, che invece aveva fallito l’accesso alla massima competizione europea per club nella passata stagione.