Il Cyber Monday di DAZN: il piano Full mensile a metà prezzo per tre mesi

In occasione del Cyber Monday, DAZN ha deciso di lanciare una nuova promozione per tutti i nuovi abbonati e i vecchi clienti e ha reso disponibile il piano DAZN Full a sconto per tre mesi con un maxi sconto rispetto al prezzo di listino. Mentre prosegue la lotta serrata in Serie A entra nel vivo – con il big match tra Napoli e Juventus in programma nel prossimo weekend in esclusiva proprio su DAZN -, infatti, la piattaforma propone un’offerta speciale valida per tutta la giornata di lunedì 1 dicembre (clicca qui per maggiori informazioni).

Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per 3 mesi: 19,99 euro al mese invece di 44,99 euro, meno della metà del prezzo di listino. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza oltre i tre mesi.

DAZN Cyber Monday – Cosa include DAZN Full

Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full, gli utenti hanno accesso a:

Tutte le partite di Serie A Enilive in diretta streaming;

in diretta streaming; Le sfide di Serie BKT ;

; I campionati esteri e altri eventi calcistici;

Un ampio catalogo di sport live e on demand.

Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegare fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.