Juventus, Vlahovic ko: le sue condizioni dopo l’infortunio col Cagliari

La Juventus perde a lungo Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, infortunatosi durante la gara dei bianconeri contro il Cagliari, ha svolto infatti oggi gli esami strumentali confermando il problema muscolare.
“In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical”, si legge infatti nella nota della Juventus.
“Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate”, conclude il club bianconero.