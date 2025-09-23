Riparte la Coppa Italia: i ricavi per le società dal torneo 2025/26

La Coppa Italia 2025/26 riprende il suo cammino con i sedicesimi di finale, l’ultimo turno prima dell’esordio delle big della Serie A nel torneo.

Come accaduta per la scorsa edizione, anche quella di questa stagione andrà in onda sui canali Mediaset, con l’emittente televisiva che ha versato circa 56 milioni di euro (tra parte fissa e variabile) a cui si aggiungono 2 milioni di euro di costi fissi, per un totale di circa 58 milioni annui rispetto ai 48 milioni annui che ha versato nel triennio 2021-2024.

Complessivamente, quindi, la Serie A incasserà circa 58 milioni a stagione in media per Coppa Italia e Supercoppa italiana: si tratta di una aumento di circa il 20% rispetto al ciclo precedente, con valore quasi raddoppiato rispetto a due cicli fa (erano infatti 35 milioni per il 2018-2021 mentre per il 2015-2018 erano stati incassati 22 milioni).

Quanto vale vincere la Coppa Italia – Le cifre per il 2025/26

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, le cifre per ogni turno della competizione sono stabilite in percentuale sul montepremi complessivo. Montepremi che dipenderà prevalentemente dalla finalizzazione dei contratti per i diritti televisivi della Coppa Italia all’estero. In molti territori vengono acquisite solo le ultime partite, se non addirittura la sola finale, motivo per cui la cifra definitiva sarà disponibile solamente a fine stagione.

Attualmente, le stime hanno rivisto i premi per il singolo turno leggermente al ribasso, ma la vendita dei diritti tv della Coppa Italia a livello internazionale (in alcuni Paesi si vende anche la singola edizione del torneo) potrà riportare il montepremi complessivo vero l’alto.

In particolare, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, le cifre per il 2025/26 dovrebbero essere così le seguenti:

Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;

Raggiungimento dei quarti di finale – 800 mila euro;

Raggiungimento della semifinale – 1,5 milioni di euro;

Finalista perdente – 1,9 milioni di euro

Vittoria in finale – 4,4 milioni di euro

La vittoria della Coppa Italia dovrebbe così valere intorno ai 7,1 milioni di euro, mentre per chi uscirà sconfitto nella finale di Roma il prossimo maggio ci sarà un incasso di circa 4,6 milioni.