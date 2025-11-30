Bologna Cremonese in streaming gratis? Segui la sfida in diretta

La Serie A prosegue con la sua 13esima giornata: Bologna-Cremonese, in programma lunedì 1° dicembre alle ore 20.45 allo stadio Dall’Ara.
Bologna Cremonese in streaming gratis – Dove vederla in tv e streaming
La sfida sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la piattaforma streaming di sport che ha, come per la scorsa stagione, sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.
Bologna Cremonese in streaming gratis – I vantaggi della promo su DAZN Full
La promozione attuale permette di risparmiare 25 euro al mese sul piano mensile per la durata di tre mesi, portando il costo a 19,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 75 euro rispetto a prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN.
Al termine dei tre mesi, il prezzo tornerà a quello di listino (44,99 euro al mese), ma l’utente potrà disattivare il rinnovo senza penali.
👉 Clicca qui per maggiori info sul piano DAZN FULL
L'offerta DAZN per il Black Friday: sconto di 75 euro per tre mesi di Piano Full
Bologna Cremonese in streaming gratis – Le altre soluzioni
Vediamo quali sono allora le altre principali offerte di DAZN per vedere la Serie A:
DAZN FAMILY (ex pacchetto Plus)
È il pacchetto pensato per le famiglie che consente la visione dei contenuti in diretta in contemporanea su due reti internet diverse: offre il massimo dell’esperienza DAZN – tutte le competizioni incluse nel pacchetto FULL.
- Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 599 euro euro, il prezzo mensile equivale a 49,92 euro (circa 25 euro a testa al mese, per due persone) In questo modo si può arrivare a risparmiare 240 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.
- Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 59,99 euro (circa 30 euro a testa al mese, per due persone). Si possono pertanto risparmiare 120 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.
- Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 69,99 euro (34,99 euro per singolo accesso a rete differente) senza il vincolo annuale.
Possibilità di guardare contemporaneamente da due reti internet differenti, il pacchetto ideale per chi vive lo sport in casa, ma anche fuori, condividendolo con un familiare.
👉 Clicca qui per maggiori info sul piano DAZN FAMILY
DAZN GOAL (ex pacchetto Goal Pass)
Pensato per gli appassionati di calcio italiano e gli amanti del grande calcio internazionale: include tutte le partite della Serie B, 3 match a giornata di Serie A, tutta la Serie A femminile eBay, tutta LaLiga e il meglio della Liga portoghese. È il pacchetto dedicato al calcio più economico soprattutto per chi vuole seguire la propria squadra che milita nella Serie B e il calcio europeo.
- Scegliendo il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione a 129 euro, il prezzo mensile equivale a 10,75 euro al mese. In questo modo si può arrivare a risparmiare 110 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.
- Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è di 13,99 euro. Si possono pertanto risparmiare fino a 72 euro in 12 mesi rispetto al prezzo mensile dell’offerta senza il vincolo annuale.
- Per chi preferisce il massimo della flessibilità, il prezzo mensile per un singolo mese di visione è di 19,99 euro senza il vincolo annuale.
Possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.
👉 Clicca qui per maggiori info sul piano DAZN GOAL
DAZN MyClub Pass
La grande novità della stagione 2025-2025 e il pacchetto DAZN MyClub Pass, che consentirà di guadare in tv e streaming solo le partite della propria squadra del cuore nel campionato di calcio di Serie A.
Attualmente il piano MyClub Pass è proposto a 29,99 euro al mese con pagamento in 12 rate mensili
Chi deciderà di optare per la formula MyClub Pass potrà scegliere la propria squadra al momento della sottoscrizione dell’abbonamento per seguire tutte le partite che disputerà nel corso della stagione, gli show pre e post-partita, tutti gli highlights, inclusi i nuovi programmi di approfondimento e i contenuti on demand.
Il piano offre la possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi connessi alla stessa rete internet.