L'offerta DAZN per il Black Friday: sconto di 75 euro per tre mesi di Piano Full

Ultimo giorno per la promo su DAZN Full: l’abbonamento con pagamento mensile e possibilità di svincolo costa 19,99 euro al mese invece di 44,99 euro. Serie A, Serie B e tutto lo sport di DAZN in streaming.

(Foto: Stu Forster/Getty Images)

DAZN ha lanciato una promozione per tutti i nuovi abbonati e i vecchi clienti, rendendo disponibile il piano DAZN Full a sconto per tre mesi con un maxi sconto rispetto al prezzo di listino. Mentre la Serie A entra nel vivo – con il big match tra Roma e Napoli in programma nel weekend in esclusiva proprio su DAZN -, la piattaforma propone per il Black Friday un’offerta speciale che scadrà proprio nella giornata odierna, venerdì 28 novembre (clicca qui per maggiori informazioni).

Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per 3 mesi: 19,99 euro al mese invece di 44,99 euro, meno della metà del prezzo di listino. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza oltre i tre mesi.

Black Friday DAZN – Cosa include DAZN Full

Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full, gli utenti hanno accesso a:

  • Tutte le partite di Serie A Enilive in diretta streaming;
  • Le sfide di Serie BKT;
  • I campionati esteri e altri eventi calcistici;
  • Un ampio catalogo di sport live e on demand.

Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegare fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.

Black Friday DAZN – Quanto costa DAZN Full senza sconto

Normalmente, DAZN Full prevede diverse opzioni di sottoscrizione:

  • 34,99 €/mese per 12 mesi (piano annuale con pagamento mensile);
  • 44,99 €/mese con il piano mensile (disdetta libera con 30 giorni di preavviso);
  • 359 € in un’unica soluzione con il piano annuale (pari a circa 29,91 €/mese).

E’ evidente dunque come la scontistica applicata renda particolarmente vantaggiosa questa offerta, con un risparmio di ben 75 euro in tre mesi, sulla base del piano mensile.

Black Friday DAZN – I vantaggi della promo su DAZN Full

La promozione attuale permette di risparmiare 25 euro al mese sul piano mensile per la durata di tre mesi, portando il costo a 19,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 75 euro rispetto a prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi ed ex clienti, semplicemente accedendo al sito DAZN.

Al termine dei tre mesi, il prezzo tornerà a quello di listino (44,99 euro al mese), ma l’utente potrà disattivare il rinnovo senza penali.

Come attivare DAZN Full a sconto

  1. Per approfittare dell’offerta è sufficiente:
  2. Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere);
  3. Registrarsi o effettuare il login con il proprio account;
  4. Selezionare il piano Full in versione annuale con pagamento mensile;
  5. Completare la procedura di attivazione.

La promozione, come detto, è valida fino alla giornata odierna: venerdì 28 novembre. L’offerta consente di seguire tutto il calcio italiano ed europeo – dalla Serie A alla Serie B – insieme a molti altri sport, a un prezzo ridotto.

Il Black Friday di DAZN: l’offerta FULL monthly a soli 19,99 € al mese per 3 mesi anziché 44,99€/mese. Affrettati, c’è tempo solo fino al 28 novembre. Disdici quando vuoi.

