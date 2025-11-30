Scontro sull’eredità di Del Vecchio: Rocco Basilico si dimette da EssiLux

Rocco Basilico, chief wearables officer di EssilorLuxottica e presidente di Oliver Peoples, ha presentato le proprie dimissioni con effetto dal 1° gennaio 2026. Come riportato da La Repubblica, in un messaggio rivolto al team con cui ha collaborato per molti anni, Basilico ha espresso gratitudine a tutti, citando in particolare il fondatore e suo mentore Leonardo Del Vecchio.

È stato proprio Del Vecchio a credere in lui, permettendogli di iniziare dal basso e accompagnandolo in un percorso di crescita attraverso vari ruoli internazionali: prima a Hong Kong, poi a New York e successivamente a Los Angeles, dove da un decennio guida il marchio Oliver Peoples.

In California, Basilico ha avuto modo di conoscere Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, che nel 2019 lo accompagnò in Italia per incontrare Leonardo Del Vecchio e gettare le basi di una collaborazione di lungo periodo. Una partnership che, nella sua fase più recente, sta dando ottimi risultati e ha convinto Facebook a investire direttamente in EssilorLuxottica, acquisendo il 3% del capitale.

Oltre ai suoi incarichi manageriali, Basilico è anche uno degli otto soci di Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio che detiene il 32% di EssilorLuxottica. La sua quota del 12,5% in nuda proprietà gli è stata lasciata da Leonardo Del Vecchio nel testamento, in accordo con la madre Nicoletta Zampillo. Pochi giorni dopo l’apertura del testamento, la madre gli ha trasferito anche l’usufrutto della partecipazione.

Quest’ultimo passaggio è stato recentemente contestato da Leonardo Maria Del Vecchio, quarto figlio del fondatore, che durante l’assemblea di Delfin del 25 novembre ha sostenuto che Rocco non avesse diritto di voto. Da qui hanno origine le frizioni che hanno portato alle dimissioni di Basilico. Di fronte alla disputa, il presidente Francesco Milleri ha deciso di prendere tempo per approfondire la questione, lasciando la materia in sospeso in attesa di ulteriori chiarimenti.