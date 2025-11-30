Visti negati, l'Iran diserta il sorteggio dei gironi dei Mondiali negli USA

La sfida tra Stati Uniti e Iran era stata una delle più cariche di tensione dell’ultimo Mondiale in Qatar, complice anche il fatto che in quella partita si decideva l’accesso agli ottavi, poi mancato dalla nazionale iraniana. Ora il confronto tra i due Paesi, che prosegue da decenni ben oltre il terreno di gioco, è pronto a vivere un nuovo episodio: l’Iran non sarà presente alla cerimonia del sorteggio dei gironi del Mondiale 2026, in programma il 5 dicembre a Washington.

Il motivo? Come riporta Il Corriere della Sera, gli Stati Uniti hanno negato il visto a diversi membri della delegazione di Teheran. La decisione è stata resa pubblica dalla federazione calcistica iraniana, che ha informato la FIFA parlando di «provvedimenti che non hanno nulla a che vedere con lo sport».

Secondo la stampa locale, tra le persone cui sarebbe stato negato l’ingresso negli USA ci sarebbe anche il presidente della Federazione. Il sito sportivo Varzesh 3 ha infatti riferito che Washington non avrebbe concesso il visto ad alcuni rappresentanti iraniani, inclusi Mehdi Taj, numero uno della Federazione, figura di primo piano nel calcio asiatico, vicepresidente della Confederazione continentale e membro di diversi organi FIFA con competenze sulle competizioni.

«Abbiamo comunicato alla FIFA che queste decisioni non sono di natura sportiva e che la nostra delegazione non parteciperà al sorteggio dei Mondiali», ha dichiarato alla tv di Stato il portavoce della Federazione iraniana. Secondo Varzesh 3, quattro membri della delegazione — tra cui il commissario tecnico Amir Ghalenoei — avrebbero invece ottenuto regolarmente il visto.

Giovedì sera, il presidente Taj aveva denunciato pubblicamente una scelta «politica» da parte degli Stati Uniti. «Abbiamo informato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, spiegando che si tratta di una posizione esclusivamente politica e abbiamo chiesto un intervento per porre fine a questa situazione», ha aggiunto. Tra le nazioni qualificate che potrebbero incontrare difficoltà simili con i visti, non solo per i membri delle delegazioni ma anche per i tifosi, viene citata anche Haiti.