L’impatto del derby a bilancio: quanto vale la stracittadina sui conti di Inter e Milan

Il derby di Milano, si sa, ha sempre il suo fascino e anche il suo peso. Le coreografie, gli sfottò, le sfide in campo e non solo, quindi. Perché la stracittadina ha un impatto rilevante non soltanto dal punto di vista sportivo: per Milan e Inter infatti, è anche importante per quanto riguarda il lato economico, visti gli importanti incassi che genera. E che sono cresciuti sempre più nel corso degli anni, verso la sfida di stasera a San Siro, la prima storica con i due club proprietari dell’impianto.

Basti pensare, ad esempio, che gli ultimi 30 derby di Milano disputati in tutte le competizioni (ventitre di campionato, due di Champions League e cinque di Coppa Italia) hanno generato incassi per 147 milioni di euro complessivi, con una media di circa 4,9 milioni per singola partita. E uno stadio tendenzialmente sempre pieno, vista la media di 72.510 spettatori a gara.

Quanto vale derby, gli incassi record

Cifre in particolare crescita nelle ultime stagioni, dicevamo. I quattro maggiori di incassi di sempre nel derby infatti sono arrivati dal 2023 in poi, complice soprattutto la doppia stracittadina in semifinale di Champions League nel 2022/23. In particolare infatti le due sfide europee hanno registrato incassi di 12,5 milioni di euro per la gara in casa dell’Inter e 10,4 milioni di euro per quella in casa del Milan, superando ogni altra partita di campionato. In Serie A, invece, il primato è stato fatto registrare nella sfida d’andata del campionato 2024/25 con 7,6 milioni di incasso, in attesa di vedere quale sarà il guadagno per la gara in programma stasera al Meazza.

Quanto vale derby, l’impatto sul fatturato

Ma quanto valgono a bilancio queste cifre incassate dal derby? Guardando ai soli derby disputati in campionato dal 2011/12, l’Inter ha incassato più del Milan dal botteghino: 57,8 milioni di incassi dal derby per i nerazzurri e 55,4 milioni di incassi dal derby per i rossoneri, per un totale di 113,2 milioni dalla biglietteria e dalla quota abbonamenti per le stracittadine giocate in Serie A. In media, quindi, si tratta di un incasso da 4,45 milioni di euro per l’Inter e 4,26 milioni per il Milan, con una media complessiva di 4,35 milioni a derby in campionato.

Una cifra che, confrontandola con i ricavi complessivi, vale poco più dell’1% sia per l’Inter che per il Milan. Nel dettaglio, infatti, il singolo derby vale circa l’1,31% del fatturato annuo per i nerazzurri (con record per il derby del 22 dicembre 2013 con incasso da 3,4 milioni di euro, che è valso il 2% del fatturato annuo), percentuale che scende all’1,25% per i rossoneri (con dato più rileevante nel derby del 21 settembre 2019, valso il 2,5% del fatturato annuo con incasso da 4,9 milioni). Guardando al dato aggregato, quindi, un singolo derby vale in media l’1,39% del fatturato annuo per i club milanesi.

Quanto vale derby, l’impatto sui ricavi da stadio

La percentuale ovviamente sale analizzando i soli ricavi da stadio. Un solo derby infatti vale in termini di entrate annue da matchday oltre 1/10 della cifra complessiva: nel dettaglio, vale infatti il 10,6% dei ricavi da stadio annui per l’Inter e circa il 10% dei ricavi da stadio annui per il Milan.

In particolare, per i nerazzurri il primato è legato sempre alla sfida del 21 dicembre 2013, che da solo è valso il 18% dei ricavi annui da matchday, mentre per i rossoneri quello del 21 settembre 2019 è valso addirittura il 29%. A livello aggregato, così, i derby di campionato recenti hanno avuto un impatto pari al 12,3% sulle entrate da stadio annue dei club milanesi.