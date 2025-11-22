Un derby per la storia: sarà il primo con Inter e Milan proprietari di San Siro

C’era una volta un derby nato tra le vie di Porta Monforte, il 10 gennaio 1909, quando Milan e Inter si affrontarono per la prima volta nella storia: finì 3-2 per i rossoneri, tra emozioni, gol e rivalità già incandescenti. Ma la leggenda di San Siro cominciò qualche anno più tardi, il 3 aprile 1927, quando il campo che sarebbe diventato il tempio del calcio meneghino ospitò il suo primo derby ufficiale. Il Milan vinse 2-1 grazie alla doppietta di Santagostino, mentre l’Inter replicava con Castellazzi.

All’epoca, San Siro era ancora “casa rossonera”; solo dal 1946/47 le due squadre avrebbero condiviso lo stesso prato, trasformando lo stadio in un teatro dove nascevano storie, rivalità e sogni condivisi. Ora, dopo quasi un secolo, il derby entra in una nuova era: domani per la prima volta sarà giocato in uno stadio di proprietà di entrambe le squadre, a suggellare una storia che continua a scriversi.

“Domenica sarà la prima volta che entriamo a San Siro nel derby da proprietari, significato epocale perché ha tracciato un solco importante per lo stadio nuovo”, ha detto nei giorni scorsi il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. “Sarà un Derby che segna un era: il primo da co-proprietari di San Siro. Il Derby di Milano è unico al mondo, puoi vedere amici e famigliari camminare verso lo stadio indossando maglie di Inter e Milan: questo lo rende speciale ed ecco perché l’atmosfera è così bella”, ha aggiunto il numero uno del Milan Paolo Scaroni.

La firma dell’atto davanti al notaio per l’acquisto dello stadio è arrivato ufficialmente il 5 novembre scorso, in una operazione da 197 milioni di euro: affare finanziato con un prestito da 354 milioni di euro. Per reperire le risorse necessarie “per il pagamento del prezzo di acquisto, lo sviluppo della GFU San Siro e il finanziamento delle attività prodromiche alla realizzazione del Nuovo Stadio”, un pool di creditori finanziari di primo piano tra i quali in particolare Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Bank (la ex Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) e JP Morgan (oltre a Banco BPM e BPER Banca, partner di Milan e Inter) hanno messo a disposizione della holding “un finanziamento per un importo massimo complessivo pari a circa euro 354.000.000”.

Si tratta del primo passo verso il nuovo stadio, in una strada che sarà ancora lunga e che passerà anche dalla demolizione dell’attuale Meazza. Il nuovo San Siro prenderà forma in due fasi principali. La prima riguarda la costruzione del nuovo stadio e la demolizione del Meazza: progettazione, autorizzazioni e bonifiche occuperanno gli anni 2025-2027, mentre la costruzione vera e propria si svolgerà dal 2027 al 2030, con inaugurazione prevista a dicembre 2030. La demolizione parziale dello storico Meazza seguirà fino al 2032.

La seconda fase riguarda il comparto polifunzionale e la rifunzionalizzazione del Meazza. Tra il 2027 e il 2035 si succederanno progettazione, approvazioni, lavori e bonifiche, fino all’apertura del nuovo complesso polifunzionale e dello stadio rifunzionalizzato, prevista per la fine del 2035.