Nuova offerta DAZN: un anno di sconto sul pacchetto Full mensile

Arriva la promo su DAZN Full a sconto: fino al 26 novembre l’abbonamento con pagamento mensile e possibilità di svincolo costa 39,99 euro al mese invece di 44,99 euro. Serie A, Serie B e tutto lo sport di DAZN in streaming.

DAZN nuova offerta
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

DAZN lancia una nuova promozione per tutti i nuovi abbonati e rende disponibile il piano DAZN Full a sconto per un anno intero. In vista della ripartenza del campionato di Serie A – che propone il big match tra Inter e Milan, in esclusiva proprio su DAZN -, infatti, la piattaforma propone un’offerta speciale valida fino al prossimo 26 novembre (clicca qui per maggiori informazioni).

Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per i primi 12 mesi: 39,99 euro al mese invece di 44,99 euro. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza per tutti i 12 mesi.

DAZN nuova offerta – Cosa include DAZN Full

Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full, gli utenti hanno accesso a:

  • Tutte le partite di Serie A TIM in diretta streaming;
  • Le sfide di Serie BKT;
  • I campionati esteri e altri eventi calcistici;
  • Un ampio catalogo di sport live e on demand.

Il piano Full, noto fino a pochi mesi fa come piano Standard, consente di utilizzare l’abbonamento da una sola rete Internet, con la possibilità di collegare fino a un massimo di due dispositivi contemporaneamente con lo stesso account.

DAZN nuova offerta – Quanto costa DAZN Full senza sconto

Normalmente, DAZN Full prevede diverse opzioni di sottoscrizione:

  • 34,99 €/mese per 12 mesi (piano annuale con pagamento mensile);
  • 44,99 €/mese con il piano mensile (disdetta libera con 30 giorni di preavviso);
  • 359 € in un’unica soluzione con il piano annuale (pari a circa 29,91 €/mese).

DAZN nuova offerta – I vantaggi della promo su DAZN Full

La promozione attuale permette di risparmiare 5 euro al mese sul piano mensile per la durata di 12 mesi, portando il costo a 39,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 60 euro rispetto a prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti e gli utenti già registrati, semplicemente effettuando il login e attivando il piano dall’area personale.

Al termine dei 12 mesi, il prezzo tornerà a quello di listino (44,99 euro al mese), ma l’utente potrà disattivare il rinnovo senza penali.

Come attivare DAZN Full a sconto

  1. Per approfittare dell’offerta è sufficiente:
  2. Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere);
  3. Registrarsi o effettuare il login con il proprio account;
  4. Selezionare il piano Full in versione annuale con pagamento mensile;
  5. Completare la procedura di attivazione.

La promozione è valida fino al 26 novembre e consente di seguire tutto il calcio italiano ed europeo – dalla Serie A alla Serie B – insieme a molti altri sport, a un prezzo ridotto.

