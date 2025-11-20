Nuova offerta DAZN: un anno di sconto sul pacchetto Full mensile

Scegliendo l’offerta mensile di DAZN Full , gli utenti hanno accesso a:

Con questa promo è possibile attivare il piano DAZN Full – l’abbonamento principale che include tutto il catalogo di contenuti – a un prezzo ridotto per i primi 12 mesi: 39,99 euro al mese invece di 44,99 euro. Il piano prevede il pagamento mensile e non vincola il cliente alla permanenza per tutti i 12 mesi.

DAZN lancia una nuova promozione per tutti i nuovi abbonati e rende disponibile il piano DAZN Full a sconto per un anno intero. In vista della ripartenza del campionato di Serie A – che propone il big match tra Inter e Milan , in esclusiva proprio su DAZN -, infatti, la piattaforma propone un’offerta speciale valida fino al prossimo 26 novembre ( clicca qui per maggiori informazioni ).

DAZN nuova offerta – Quanto costa DAZN Full senza sconto

Normalmente, DAZN Full prevede diverse opzioni di sottoscrizione:

34,99 €/mese per 12 mesi (piano annuale con pagamento mensile);

per 12 mesi (piano annuale con pagamento mensile); 44,99 €/mese con il piano mensile (disdetta libera con 30 giorni di preavviso);

con il piano mensile (disdetta libera con 30 giorni di preavviso); 359 € in un’unica soluzione con il piano annuale (pari a circa 29,91 €/mese).

DAZN nuova offerta – I vantaggi della promo su DAZN Full

La promozione attuale permette di risparmiare 5 euro al mese sul piano mensile per la durata di 12 mesi, portando il costo a 39,99 euro al mese, per un risparmio complessivo di 60 euro rispetto a prezzo di listino. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti e gli utenti già registrati, semplicemente effettuando il login e attivando il piano dall’area personale.

Al termine dei 12 mesi, il prezzo tornerà a quello di listino (44,99 euro al mese), ma l’utente potrà disattivare il rinnovo senza penali.

Come attivare DAZN Full a sconto

Per approfittare dell’offerta è sufficiente: Accedere al sito ufficiale di DAZN ( clicca qui per accedere ); Registrarsi o effettuare il login con il proprio account; Selezionare il piano Full in versione annuale con pagamento mensile; Completare la procedura di attivazione.

La promozione è valida fino al 26 novembre e consente di seguire tutto il calcio italiano ed europeo – dalla Serie A alla Serie B – insieme a molti altri sport, a un prezzo ridotto.