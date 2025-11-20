Mediaset, l’utile vola a 243 milioni nei primi nove mesi del 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset-Mfe ha approvato i risultati economico finanziari relativi ai primi nove mesi del 2025. Pier Silvio Berlusconi, CEO del gruppo, ha sottolineato che «nonostante il mercato televisivo molto complesso in Spagna e l’impatto sui risultati finanziari di ProSiebenSat.1, sui quali abbiamo appena iniziato a lavorare, MFE continua a crescere e a superare le previsioni. Anche dopo il terzo trimestre, storicamente il più debole dell’anno, abbiamo chiuso i nove mesi con profitti aumentati e una generazione di cassa migliorata di circa il 10%, grazie al nostro focus gestionale e alla strategia cross-mediale».

«È inoltre significativo il forte aumento dell’audience di Mediaset in Italia, in un mercato così affollato e competitivo. Tutto questo dimostra che siamo sulla strada giusta e che il gruppo ha la capacità e l’energia per continuare a crescere», ha terminato Berlusconi.

Alla fine del periodo di nove mesi, il Gruppo ha registrato margini economici positivi sia in termini di utile operativo sia di utile netto, che sono più che raddoppiati, oltre a un’elevata generazione di cassa. Si è trattato di un miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2024. È inoltre degna di nota la crescita netta degli ascolti televisivi in Italia: nel trimestre luglio-settembre, Mediaset ha registrato un aumento del +3,8% nel suo target commerciale sulle 24 ore, ampliando il vantaggio sul suo principale concorrente, e con il 40,8% del pubblico totale in prima serata ha segnato un incremento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nella parte finale del terzo trimestre, MFE ha completato la sua acquisizione di ProSiebenSat.1 Media SE, il che significa che i suoi attivi e passivi sono ora pienamente consolidati da MFE a partire dal 30 settembre. Gli effetti economici del consolidamento diventeranno evidenti dall’ultimo trimestre dell’anno in avanti. Nel periodo in questione, tuttavia, sono stati registrati solo gli effetti contabili legati al completamento dell’operazione. In un contesto internazionale che rimane altamente instabile, i ricavi pubblicitari del Gruppo sono rimasti complessivamente stabili nel terzo trimestre, che è un periodo stagionalmente meno significativo per il mercato. In Italia in particolare, il dato progressivo è superiore a quello dell’esercizio precedente (un aumento dell’1,4%) e superiore rispetto alla tendenza di mercato in calo.

Conti Mediaset – Le cifre dei primi nove mesi del 2025

I ricavi netti consolidati crescono a 1,939.1 milioni di euro: -3,3% rispetto ai 2,004.7 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre i ricavi pubblicitari lordi raggiungono 1,921.5 milioni di euro e segnano un -1,1% rispetto ai 1,943.3 milioni di euro dell’omologo periodo dell’anno precedente. Il Risultato operativo (Ebit) raggiunge 136,3 milioni di euro: +12,7% rispetto ai 120,9 milioni dello stesso periodo del 2023.

Il Risultato operativo (Ebit) si dimezza arrivando a 61,3 milioni di euro rispetto ai 126,6 milioni del 2023, per via una diminuzione dei margini in Spagna. Il Risultato netto di competenza sale a 243,1 milioni di euro crescendo del +60,4% rispetto agli 96,2 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

L’indebitamento finanziario netto consolidato su base comparabile si è attestato a 565 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto consolidato rettificato ai fini del calcolo degli indicatori finanziari alla base dei covenant previsti nei contratti di finanziamento stipulati da MFE, inclusi i flussi di cassa sostenuti per l’acquisto della quota di controllo in Prosiebensat.1 Media SE, è ammontato a 905,3 milioni. La posizione finanziaria netta del Gruppo, inclusa la consolidazione solo delle componenti del patrimonio netto di P7S1 al 30 settembre 2025, è pari a 2.851,6 milioni di euro.