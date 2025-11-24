Inter-Milan, nuovo record: è l'incasso più alto di sempre in Serie A

La sfida di San Siro di ieri sera fra Inter e Milan è entrata nella storia del campionato di Serie A. Come sta accadendo ormai da un po’ di stagioni, nerazzurri (principalmente) e rossoneri stanno accumulando record su record per quanto riguarda gli incassi al botteghino, e la prima stracittadina di questa stagione – che ha visto il Milan prevalere per 1-0 – non ha fatto eccezione.

Con i suoi oltre 8,6 milioni di euro di incasso, Inter-Milan è diventata la partita di campionato con il miglior risultato al botteghino nella storia della Serie A. A spingere il dato sono stati i 75.562 spettatori che si sono presentati al Meazza per seguire il primo derby con lo stadio di proprietà, un traguardo celebrato dai presidenti Giuseppe Marotta e Paolo Scaroni nel pre partita.

Incasso Inter Milan – La sfida al primo posto all-time della Serie A

La partita di ieri sera si piazza quindi nettamente al primo posto e con un ampio margine sulla seconda, superando per la prima volta gli 8 milioni di incasso nella storia della Serie A. La seconda piazza spetta a un altro derby, Inter-Milan di poco più di un anno fa, che aveva fatto registrare un incasso di circa 7,6 milioni di euro (circa un milione in meno rispetto a quello di ieri).

Terzo posto invece per Inter-Juventus, quello che nella passata stagione si concluse con un pirotecnico 4-4. Appena fuori dal podio un altro derby d’Italia, ma nel complesso tutte le prime cinque posizioni sono occupate da partite giocate a San Siro e che hanno visto l’Inter come squadra di casa: si tratta di due derby di Milano e due big match contro la Juventus.

Incasso Inter Juve – La top 5 all-time al botteghino

Questa la classifica per quanto riguarda le sfide di Serie A:

Inter-Milan, 23 novembre 2025, San Siro – 8.649.494 euro (75.562 spettatori) Inter-Milan, 22 settembre 2024, San Siro – 7.626.430 euro (75.366 spettatori) Inter-Juventus, 27 ottobre 2024, San Siro – 7.614.585 euro (75.056 spettatori) Inter-Juventus, 6 ottobre 2019, San Siro – 6.620.976 euro (75.923 spettatori) Inter-Juventus, 4 febbraio 2024, San Siro – 6.296.245 euro (75.547 spettatori)

Ricordiamo che l’Inter detiene anche l’incasso record per una partita di calcio in Italia. I nerazzurri lo hanno fatto registrare nella passata stagione, quando il match contro il Barcellona (semifinale di ritorno della UEFA Champions League) ha raccolto la bellezza di circa 14,7 milioni di euro.