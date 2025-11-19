Playoff Mondiali, quando si giocano le partite decisive per la qualificazione

Il percorso di qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026, che si terranno la prossima estate, si è concluso e ora si guarda con grande attenzione ai playoff in programma a fine marzo che decreteranno le ultime quattro qualificate alla rassegna iridata ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada.

Fra le 16 protagoniste c’è anche l’Italia di Gennaro Gattuso, che ha terminato il proprio gruppo in seconda posizione. A completare il quadro ci sono tutte le seconde piazzate dei vari raggruppamenti e le quattro vincitrici della fase a gironi ripescate dalla Nations League.

Le 16 nazionali partecipanti ai playoff sono le seguenti, divise per fasce, in base al ranking FIFA:

Fascia 1: Italia , Danimarca, Turchia, Ucraina

, Danimarca, Turchia, Ucraina Fascia 2: Polonia, Galles, Slovacchia, Repubblica Ceca

Polonia, Galles, Slovacchia, Repubblica Ceca Fascia 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Romania

Playoff Mondiali quando si giocano – Il format

Le partecipanti verranno suddivise in quattro fasce durante il sorteggio, che si terrà giovedì 20 novembre, dal quale nasceranno quattro mini-tornei composti da due semifinali e una finale: la squadra che si aggiudicherà la finale otterrà il biglietto per i Mondiali 2026.

Nello specifico, ogni mini-torneo seguirà questa struttura:

semifinale 1 : squadra di fascia 1 vs squadra di fascia 4;

: squadra di fascia 1 vs squadra di fascia 4; semifinale 2 : squadra di fascia 2 vs squadra di fascia 3;

: squadra di fascia 2 vs squadra di fascia 3; finale: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2.

Per quanto riguarda le sedi, le teste di serie (ovvero formazioni inserite nelle fasce 1 e 2) saranno sorteggiate per giocare in casa la semifinale. La sede della finale, invece, verrà determinata da un sorteggio preliminare tra le due vincitrici delle semifinali.

Playoff Mondiali quando si giocano – Le date

Ma quando si giocheranno queste partite? Le semifinali dei playoff UEFA per i Mondiali 2026 sono in programma giovedì 26 marzo, mentre le finali, decisive per strappare il pass, sono fissate per martedì 31 marzo.