Nuovo sponsor per il Milan: siglata una partnership con la birra BUD

Il Milan rafforza il proprio portafoglio di sponsor e dopo l’intesa siglata con Enel, il club rossonero ha stretto un accordo con AB InBev, colosso mondiale della birra, che porta il marchio BUD a diventare Official Beer Partner e Regional Partner della società. Un’operazione che unisce due brand globali e punta a valorizzare il legame tra calcio, convivialità e momenti di celebrazione condivisi.

La collaborazione nasce con l’obiettivo di creare «momenti autentici di aggregazione», si legge in una nota, sfruttando la forte affinità tra il consumo del prodotto e l’esperienza sportiva. Attraverso iniziative dedicate e attivazioni rivolte alla fanbase rossonera, il progetto mira a trasformare ogni gara in un’occasione di socialità, ampliando l’engagement dei tifosi sul territorio e all’interno dello stadio.

L’accordo si rifletterà direttamente sull’esperienza matchday: BUD sarà infatti presente nei bar aperti al pubblico e in tutte le aree hospitality di San Siro, diventando parte integrante del percorso di fruizione dell’evento. Sono previste ulteriori attività durante la stagione per rafforzare la presenza del brand e creare nuovi momenti di interazione con il pubblico.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di accogliere BUD nella famiglia rossonera come Official Beer Partner. L’obiettivo è arricchire l’atmosfera di San Siro e rendere ogni partita un’esperienza speciale per i nostri tifosi. Insieme ad AB InBev vogliamo consolidare questo legame, trasformando ogni match in un momento unico di condivisione».

Sulla stessa linea Ief Timmermans, Country Director di AB InBev Italia, che ha commentato: «Siamo orgogliosi di diventare partner di un Club storico e prestigioso come il Milan. Questa partnership nasce da una visione comune: celebrare i momenti che uniscono le persone, dentro e fuori dal campo. Come marchio iconico a livello globale, BUD è la birra ideale per rendere ancora più speciale l’esperienza dei tifosi rossoneri».