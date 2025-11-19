Champions, la UEFA lancia un altro round di offerte per i diritti tv post 2027

Tutti i pacchetti saranno interessati da questa nuova fase, e i potenziali acquirenti avranno tempo fino a giovedì a mezzogiorno per presentare nuove offerte. In Italia, secondo quanto raccontato ieri da Calcio e Finanza , Sky ha presentato la propria offerta e anche Amazon si può considerare della partita, data la soddisfazione per l’esperienza maturata dal 2021 a oggi.

Tornando ai diritti, il pacchetto A1 è stato pensato per attrarre una piattaforma globale (Netflix su tutte, ma si parla anche di Apple TV e pure DAZN si era mostrata interessata) e include la trasmissione della miglior partita del martedì sera, della finale di Champions League e della finale di Supercoppa europea (queste due sfide ad oggi e fino al 2027 sono nel pacchetto rilevato da Sky).

Questo pacchetto contiene inoltre gli highlights di tutte le altre gare, clip per i social network e un magazine dedicato. Tuttavia, la partita scelta dal broadcaster dovrà essere la stessa per tutto il mondo e ogni club potrà essere trasmesso solamente una volta nella fase a girone unico.

Questo schema valorizza ulteriormente l’altra grande partita disponibile, quella del pacchetto A2, che si può mandare in onda il martedì o il mercoledì (di fatto il pacchetto che attualmente Amazon detiene per l’Italia). Il pacchetto B, infine, comprende tutte le altre partite della competizione, la maggior parte del torneo.