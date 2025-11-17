Milan, arriva un nuovo sponsor: Enel diventa Official Energy Partner del club rossonero

Nuovo sponsor per il Milan. Il club rossonero infatti, come appreso da Calcio e Finanza, annuncerà a breve la partnership con Enel, che diventerà Premium Partner e Official Energy Partner del Milan.

Una nuova aggiunta per il principale gruppo italiano dell’energia e uno dei maggiori operatori elettrici a livello globale il cui presidente è Paolo Scaroni, numero uno anche del Milan. La società quindi diventa partner dell’ottavo club in Serie A: il Milan infatti andrà ad aggiungersi ad Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Roma e Torino, che già hanno attualmente una partnership in vigore con Enel. La società, tra i player del settore energetico, diventa così quella con il più alto numero di partnership nel campionato italiano.

Tornando al Milan, Enel sostituirà di fatto A2A, il cui contratto è scaduto al 30 giugno scorso. Il debutto ufficiale della partnership arriverà a San Siro il prossimo 29 novembre, in occasione della sfida tra Milan e Lazio.