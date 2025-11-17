Milan, arriva un nuovo sponsor: Enel diventa Official Energy Partner del club rossonero

Il principale gruppo italiano dell’energia stringe una partnership con il Milan, diventando partner dell’ottavo club di Serie A.

Di
Redazione
Marketing
Onefootball
milan
(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Nuovo sponsor per il Milan. Il club rossonero infatti, come appreso da Calcio e Finanza, annuncerà a breve la partnership con Enel, che diventerà Premium Partner e Official Energy Partner del Milan.

Una nuova aggiunta per il principale gruppo italiano dell’energia e uno dei maggiori operatori elettrici a livello globale il cui presidente è Paolo Scaroni, numero uno anche del Milan. La società quindi diventa partner dell’ottavo club in Serie A: il Milan infatti andrà ad aggiungersi ad Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Roma e Torino, che già hanno attualmente una partnership in vigore con Enel. La società, tra i player del settore energetico, diventa così quella con il più alto numero di partnership nel campionato italiano.

Tornando al Milan, Enel sostituirà di fatto A2A, il cui contratto è scaduto al 30 giugno scorso. Il debutto ufficiale della partnership arriverà a San Siro il prossimo 29 novembre, in occasione della sfida tra Milan e Lazio.

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.