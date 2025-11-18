Ranking FIFA, disastro Italia: è il peggior piazzamento dal 2020

La pausa Nazionali non ha portato alcuna sorpresa positiva per l’Italia. La qualificazione diretta ai Mondiali del 2026 era praticamente impossibile, ma gli Azzurri hanno comunque messo in scena due prove da dimenticare contro Moldavia e Norvegia: un successo striminzito contro la Nazionale dell’est Europa e una debacle a San Siro contro la formazione scandinava, meritatamente qualificata per la Coppa del Mondo.

Ora bisognerà leccarsi le ferite in fretta e trovare dei correttivi in vista di marzo, quando per la terza volta nelle ultime tre edizioni la qualificazione al Mondiale passerà dal playoff (verso il 2018 e il 2022 fu un vero e proprio fallimento). Nel frattempo, la sconfitta contro la Norvegia ha prodotto un altro risultato negativo per l’Italia: la discesa fino al 12° posto del ranking FIFA.