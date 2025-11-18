Ranking FIFA, disastro Italia: è il peggior piazzamento dal 2020

La pausa Nazionali non ha portato alcuna sorpresa positiva per l’Italia. La qualificazione diretta ai Mondiali del 2026 era praticamente impossibile, ma gli Azzurri hanno comunque messo in scena due prove da dimenticare contro Moldavia e Norvegia: un successo striminzito contro la Nazionale dell’est Europa e una debacle a San Siro contro la formazione scandinava, meritatamente qualificata per la Coppa del Mondo.
Ora bisognerà leccarsi le ferite in fretta e trovare dei correttivi in vista di marzo, quando per la terza volta nelle ultime tre edizioni la qualificazione al Mondiale passerà dal playoff (verso il 2018 e il 2022 fu un vero e proprio fallimento). Nel frattempo, la sconfitta contro la Norvegia ha prodotto un altro risultato negativo per l’Italia: la discesa fino al 12° posto del ranking FIFA.
Si tratta del peggior risultato da luglio 2020, quando gli Azzurri si erano posizionati al 13° posto. Poi una scalata fino alla quarta posizione, spinta dal successo negli Europei del 2021, e un nuovo crollo fino alla situazione attuale. Un risultato che peserà anche in caso di qualificazione alla Coppa del Mondo, perché con questo piazzamento l’Italia sarà inserita in seconda fascia nelle urne per il sorteggio dei gironi, in programma il 5 dicembre.
In attesa di aggiornamento ufficiale da parte della FIFA, questo è il ranking successivo alle sfide disputate in questi giorni:
- Spagna – 1.884 punti
- Argentina – 1.873 punti
- Francia – 1.870 punti
- Inghilterra – 1.834 punti
- Brasile – 1.763 punti
- Portogallo – 1.760 punti
- Olanda – 1.756 punti
- Belgio – 1.730 punti
- Germania – 1.724 punti
- Croazia – 1.717 punti
- Marocco – 1.711 punti
- Italia – 1.702 punti
- Colombia – 1.697 punti
- Messico – 1.682 punti
- Uruguay – 1.678 punti
Fatale per l’Italia la sconfitta contro la Norvegia. Gli scandinavi sono balzati al 29° posto del ranking, ma il loro posizionamento nella graduatoria ha fatto perdere diversi punti agli Azzurri. Solo un successo avrebbe garantito la permanenza al nono posto della classifica e la prima fascia nel sorteggio per i raggruppamenti del Mondiale di USA, Canada e Messico.
Non solo. Non va dimenticato che nelle fasi finali dei tornei continentali e mondiali (come Europei e Coppa del Mondo) le Nazionali possono solamente guadagnare punti per i successi, ma non ne perdono in caso di sconfitte. Questo significa che un eventuale assenza dell’Italia ai Mondiali 2026 spingerebbe verosimilmente gli Azzurri ancora più in basso nel ranking FIFA.