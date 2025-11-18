La Fiorentina punta a invertire la tendenza per rilanciarsi in campionato: l’arrivo di Paolo Vanoli in panchina ha portato segnali di reazione, ma la squadra viola è ancora alla ricerca della svolta decisiva. La Juventus arriva, invece, con rinnovato entusiasmo dopo le prime prestazioni realizzate insieme a Luciano Spalletti: i bianconeri cercano di ritrovare continuità e una spinta verso i piani alti della Serie A.

Sarà il big match Fiorentina-Juventus , in programma sabato 22 novembre alle 18:00 in esclusiva su DAZN , la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento dalla piattaforma che detiene i diritti tv di tutta la Serie A in Italia. Una partita che racchiude una delle rivalità più sentite e affascinanti del calcio italiano , e che da decenni accende tifoserie e città intere.

DAZN partita in chiaro – I dettagli dell’incontro

A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini e il racconto a bordocampo di Tommaso Turci. Il prepartita si accenderà già dalle 17:00 con “Vamos! – Il Sabato della Serie A”, programma condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, assieme al “Profeta” Hernanes, Ciro Ferrara e Luca Toni, che guida gli spettatori attraverso il weekend calcistico con ritmo e leggerezza.

La trasmissione, fino al 2029, di un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente per ogni stagione, è un’opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti televisivi acquisiti da DAZN. Nel 2024/25 i match trasmessi in chiaro sono stati Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve, mentre quest’anno DAZN ha già mandato in onda gratuitamente Milan-Roma.

DAZN partita in chiaro – Come seguire la sfida

Per vedere la partita gratuitamente su DAZN sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming. Nel dettaglio, basterà inserire semplicemente il proprio indirizzo mail. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Di seguito, le due strade per la registrazione:

Da desktop o mobile – accedere a DAZN , selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita;

Da Smart TV – aprire l’app DAZN dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

Come ricordato in passato, per fruire della miglior esperienza, DAZN consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.