Playoff Mondiali, dove si giocano le partite decisive per la qualificazione

Il percorso di qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026, che si terranno la prossima estate, si è concluso e ora si guarda con grande attenzione ai playoff in programma a fine marzo che decreteranno le ultime quattro qualificate alla rassegna iridata ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada.
Fra le 16 protagoniste c’è anche l’Italia di Gennaro Gattuso, che ha terminato il proprio gruppo in seconda posizione. A completare il quadro ci sono tutte le seconde piazzate dei vari raggruppamenti e le quattro vincitrici della fase a gironi ripescate dalla Nations League.
Le 16 nazionali partecipanti ai playoff sono le seguenti, divise per fasce, in base al ranking FIFA:
- Fascia 1: Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina
- Fascia 2: Polonia, Galles, Slovacchia, Repubblica Ceca
- Fascia 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo
- Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Romania
Playoff Mondiali dove si gioca – Il format
Le partecipanti verranno suddivise in quattro fasce durante il sorteggio, che si terrà giovedì 20 novembre, dal quale nasceranno quattro mini-tornei composti da due semifinali e una finale: la squadra che si aggiudicherà la finale otterrà il biglietto per i Mondiali 2026.
Nello specifico, ogni mini-torneo seguirà questa struttura:
- semifinale 1: squadra di fascia 1 vs squadra di fascia 4;
- semifinale 2: squadra di fascia 2 vs squadra di fascia 3;
- finale: vincente semifinale 1 vs vincente semifinale 2.
Ma quando si giocheranno queste partite? Le semifinali dei playoff UEFA per i Mondiali 2026 sono in programma giovedì 26 marzo, mentre le finali, decisive per strappare il pass, sono fissate per martedì 31 marzo.
Playoff Mondiali quando si giocano – Le sedi
Per quanto riguarda le sedi, le teste di serie (ovvero formazioni inserite nelle fasce 1 e 2) saranno sorteggiate per giocare in casa la semifinale. La sede della finale, invece, verrà determinata da un sorteggio preliminare tra le due vincitrici delle semifinali.