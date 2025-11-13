Non solo Champions, la UEFA sposta anche la finale degli Europei al pomeriggio

La UEFA ha annunciato nella giornata di ieri gli stadi e gli orari ufficiali delle sfide valide per EURO 2028. Il torneo – che seguirà l’edizione tedesca del 2024 – si disputerà tra Regno Unito e Irlanda e vedrà la partecipazione di 24 Nazionali, pronte a darsi battaglia in 51 partite in poco più di un mese.

All’interno delle comunicazioni ufficiali da parte della Federcalcio europea, spicca una novità a suo modo storica. La finale di EURO 2028, che si disputerà nello stadio londinese di Wembley, è stata programmata per il pomeriggio di domenica 9 luglio. Le squadre scenderanno in campo alle ore 17.00 locali, le 18.00 italiane.

Era dall’edizione degli Europei del 1972 che la finale non si disputava nel pomeriggio, una novità voluta dalla UEFA e che segue quanto previsto per la finale della Champions League, che già a partire da questa stagione si giocherà nel pomeriggio di sabato (le ore 18.00, invece delle classiche ore 21.00).

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, come accaduto per la finale di Champions League, anche in questo caso la decisione è stata presa per migliorare l’esperienza complessiva del giorno della partita per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni, e al tempo stesso offrendo numerosi vantaggi concreti.

L’obiettivo è rendere la giornata della finale un’esperienza davvero piacevole per tutti coloro che vogliono far parte dell’evento, creando un’atmosfera accogliente che renda più facile la partecipazione delle famiglie e dei bambini alla partita tra le due Nazionali finaliste.

Per i tifosi in trasferta significherà un accesso migliorato ai trasporti pubblici – soprattutto dopo la partita – e un ritorno a casa più sicuro e comodo dallo stadio. Per la città ospitante (Londra in questo caso), ciò aumenterà l’impatto economico positivo dell’evento, consentendo ai tifosi di proseguire i festeggiamenti. Il nuovo orario d’inizio si allinea anche a una finestra televisiva più accessibile, permettendo alla finale di raggiungere un pubblico televisivo e digitale ancora più ampio in tutto il mondo.