Un ritorno al passato con un tocco di modernità. Secondo le prime anticipazioni diffuse da Opaleak, la terza maglia dell’Inter per la stagione 2026/27 sarà un omaggio a una delle divise più iconiche della storia nerazzurra: quella del 1997/98, indossata ai tempi di Ronaldo “Il Fenomeno”.

Il nuovo kit, firmato Nike, sarà caratterizzato da una combinazione di colori Iron Grey, Black e Tour Yellow — una palette che richiama immediatamente la terza maglia Umbro di fine anni Novanta. Quella casacca, con base grigia e dettagli giallo-neri, è rimasta impressa nella memoria dei tifosi per il suo design audace e per essere stata protagonista di una delle stagioni più spettacolari dell’Inter dell’era Moratti.

Nonostante il design definitivo non sia ancora stato svelato, le indiscrezioni indicano che la maglia si ispirerà apertamente agli anni ’90, periodo che continua a influenzare le tendenze estetiche del calcio contemporaneo. Nike sembra intenzionata a proseguire sulla linea “heritage”, con un look che unisce nostalgia e innovazione. Il lancio ufficiale della terza divisa 2026/27 è previsto per agosto 2026, in concomitanza con l’inizio della nuova stagione. Non si tratta comunque di una novità per i nerazzurri, che già in tempi recenti – nel 2020/21 – avevano indossato una maglia da gioco ispirata proprio a quella stagione.