Lo stadio Santiago Bernabeu diventa ufficialmente un brand e subisce un piccolo restyling del proprio nome. Uno degli impianti più iconici del mondo, oggetto di una profonda ristrutturazione estetica e non solo, è pronto a ospitare la sua prima partita di football americano questa domenica, ma è orma entrato in una nuova dimensione, senza però perdere di vista la tradizione.

Come riporta il quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid ha lanciato una nuova immagine corporativa per il proprio stadio, con un logo che racchiude il profilo del nuovo e futuristico aspetto esterno e che riduce il nome da “Santiago Bernabeu” semplicemente a “Bernabeu”, così come viene ormai identificato da anni dai tifosi di tutto il mondo.

La sfida della NFL fra Washington Commanders e Miami Dolphins rappresenta il punto di partenza per la nuova identità del Bernabeu. Da qui in poi sono moltissimi gli eventi non calcistici che l’iconico impianto di Madrid andrà a ospitare. Per esempio il festival Mavida, a tema natalizio, durante la settimana dal 24 al 31 dicembre. L’obiettivo poi è quello di far tornare i grandi concerti nella stagione estiva, dopo le grandi polemiche con i residenti per via dell’inquinamento acustico, su cui si è al lavoro per permettere al club di Florentino Perez di sfruttare al massimo l’iconico Bernabeu, diventato un brand a tutti gli effetti.