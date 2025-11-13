Con Noise il Cinemino fa rivivere il mito de Le Scimmie

Apre le porte NOISE – il Cinemino, un nuovo spazio dove arte e vita si intrecciano per dare forma a un progetto culturale originale, inclusivo e fortemente radicato nella città. Sul Naviglio Pavese, negli storici locali che per anni hanno ospitato Le Scimmie, prende il via una nuova sfida: riportare cinema, musica e incontri nel cuore pulsante di Milano.

NOISE – il Cinemino nasce da un’idea di Agata De Laurentiis e Guido Casali, già promotori de Il Cineminodi via Seneca in Porta Romana, realtà ormai consolidata che da sette anni anima la vita culturale milanese, e parte della direzione artistica del Milano Film Fest. Con loro Giorgio Scorza, regista, co-founder e CEO della società di produzione Movimenti Production, con cui ha realizzato anche le serie di Zerocalcare per Netflix Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo.

NOISE – il Cinemino sarà un polo culturale e sperimentale, originale e inclusivo aperto ad accogliere le tante voci (e i tanti rumori!) della città. Un luogo storico, un’eredità di ricordi eccezionali, ma anche una sfida che guarda al futuro, con la migliore lezione del passato: dove menti e talenti si incontrano, può nascere qualcosa di estremamente stimolante, vivace e importante. Per proseguire quella storia milanese tanto cara alle generazioni di ieri e di oggi.

Il NOISE insegue questa visione contemporanea: dal palco alla sala cinematografica, dal bar al giardino, con l’obiettivo di restituire alla città una nuova identità culturale e sociale, libera, curiosa, inclusiva e condivisa.

Già nelle scelte architettoniche modulari e integrate si respira il carattere ibrido di uno spazio che può essere club, cinema e bar in contemporanea. Proiezioni, musica live, stand-up, incontri editoriali e sperimentazioni artistiche: un crocevia di eventi, talk, anteprime e ospiti della scena culturale italiana e internazionale. Ma anche un punto di riferimento dove rilassarsi, lavorare lungo il Naviglio, passare una mattinata con una buona colazione o vivere un pre- o un post-serata da non dimenticare, tra “sbagliati” e giusti momenti.

IL CINEMA

Il Cinemino dei Navigli sarà uno spazio vivo e accogliente, pensato per restituire al pubblico il piacere della visione collettiva e della scoperta. La programmazione cinematografica, curata dallo staff Cinemino, propone film in lingua originale con sottotitoli in italiano, grandi classici del cinema internazionale e capolavori del cinema italiano sottotitolati in inglese, per dialogare con la crescente comunità internazionale di Milano. Ampio spazio sarà dedicato alle opere prime, ai documentari e ai cortometraggi, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi e ai talenti emergenti sul territorio. Non mancheranno retrospettive d’autore, rassegne tematiche e proiezioni speciali accompagnate da registi, critici e protagonisti del mondo del cinema. Accanto all’attività di sala, il NOISE svilupperà percorsi di educazione all’immagine e laboratori didattici in collaborazione con scuole, università e accademie. Le mattine del weekend saranno invece dedicate a un’esperienza più informale: proiezioni-brunch, colazioni cinematografiche e momenti conviviali per vivere il cinema in modo diverso, rilassato e partecipativo. Il tutto in costante dialogo con il resto della programmazione e con tutto quello che succederà nel resto del quartiere e della città.

La sala è dotata di 30 poltrone e un proiettore DCP, con audio 7.1, schermo 280×151 cm

La programmazione cinematografica inizierà giovedì 20 novembre.

Biglietti a 9,00 euro (ridotto 7,00). Non è necessaria la tessera associativa Il Cinemino di via Seneca 6 per poter accedere alla sala. I possessori della tessera avranno però diritto alla tariffa ridotta.

I carnet di biglietti potranno essere utilizzati in entrambi i cinema.

ON STAGE

La programmazione on stage, a cura dell’associazione culturale I Distratti, trasformerà il NOISE in un palcoscenico eclettico e aperto: musica live, stand-up comedy, talk e presentazioni editoriali,performance artistiche e serate speciali che faranno dialogare linguaggi e pubblici diversi. Un calendario fluido e contemporaneo, capace di unire la cultura alta e quella pop, l’intrattenimento e la riflessione.

Si inizia subito con gli eventi, in occasione della Milano Music Week: lunedì 17 novembre alle 19 (ingresso libero) sarà il momento dell’incontro “Arrendersi a Milano”, protagoniste due band milanesi come i Ministri e i Delta V che, prendendo spunto dalle loro recenti canzoni “Piangere al lavoro” e “Regole a Milano”, affrontano in conversazione il cosiddetto “modello Milano” e il suo impatto sulla vita quotidiana, compresa quella di chi fa musica. Due band diverse per età e stile, ma simili per formazione, che riflettono a cuore aperto sul recente passato e sul presente della città, per provare a immaginare “cosa ci aspetta avanti”. Con loro la speaker radiofonica e podcaster Margherita Devalle, autrice del libro “Milano – L’altra guida” (editore Jonglez).

A seguire, martedì 18 novembre alle 18 appuntamento con “Pull the trigger” dj set e musica live in compagnia di Loomy, Didi e Cartapesta. Giovedì 20 novembre si alzano i volumi: alle 21 sul palco arrivano i milanesi Kozminski, che presenteranno live il loro quinto album in studio intitolato “Un oceano di zeri”, anticipato nelle scorse settimane dal singolo “Il computer” (a cura dell’etichetta NOS Records).