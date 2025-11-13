Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Moldavia Italia tv streaming, gara valida per la settima giornata delle qualificazioni Mondiali.

Gli Azzurri sono pronti al settima impegno nelle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 che si giocheranno fra USA, Canada e Messico. Gli uomini di Gennaro Gattuso sono chiamati a chiudere al meglio il girone di qualificazione, nella speranza di un inciampo, quasi improbabile, della Norvegia. Se no saranno playoff, già garantiti dalla vittoria contro Israele di ottobre.

Dove vedere Moldavia Italia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Moldavia-Italia, match valido per la settima giornata delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026, si terrà al Stadionul Zimbru di Chişinău, giovedì 13 novembre 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

Le migliori partite delle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2026 saranno in onda su Sky Sport e il servizio streaming NOW. Ma come sempre accade le sfide che vedono protagoniste l'Italia di Gennaro Gattuso sono mandate in onda in esclusiva sulla Rai. In particolare, Moldavia-Italia sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.