L’Italia guarda avanti: date e regolamento delle qualificazioni ai Mondiali 2026

Come funzionano qualificazioni Mondiali 2026? Mentre Luciano Spalletti deve affrontare le critiche per la brutta eliminazione da EURO 2024, il calendario della Nazionale non si ferma e dopo una pausa estiva vedrà gli Azzurri nuovamente in campo per la Nations League a settembre. L’attenzione dell’Italia – e della Federcalcio – è però già rivolta a un futuro più lontano, precisamente ai Mondiali che si disputeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Bisognerà passare prima dalle qualificazioni, che sono state fatali sia per i Mondiali 2018, sia per quelli del 2022. Ma come funzioneranno? E quando si giocherà? Alla fine del 2023, la FIFA ha pubblicato un importante documento di riassunto che riguarda le gare di qualificazioni per il Mondiale 2026 che si giocherà fra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa sarà la prima edizione a 48 squadre, dopo la decisione di ampliare il consueto numero di 32 partecipanti.

La FIFA ha fatto sapere che la prima nazione a partecipare alle qualificazioni mondiali sarà l’Argentina e il resto delle selezioni sudamericane che scenderanno in campo già giovedì 7 settembre 2023, primo giorno di gare per guadagnarsi un posto nella competizione iridata. Il programma prevede Argentina-Ecuador, Paraguay-Perù e Colombia-Bolivia. Le qualificazioni si concluderanno con gli spareggi intercontinentali nel marzo 2026, con sede da decidere ma che sarà unica, quando le ultime due nazionali si aggiungeranno alle altre 46 qualificate.

Come confermato dal Consiglio della FIFA nel 2017, l’assegnazione degli slot per confederazione è la seguente (lo 0,5 inserito negli slot è legato agli spareggi intercontinentali):

Asia : 8,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA)

: 8,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA) Africa : 9,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA)

: 9,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA) Nord e Centro America : 6,5 slot (due squadre avanzano agli spareggi intercontinentali FIFA)

: 6,5 slot (due squadre avanzano agli spareggi intercontinentali FIFA) Sudamerica : 6,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA)

: 6,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA) Oceania : 1,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA)

: 1,5 slot (una squadra avanza agli spareggi intercontinentali FIFA) Europa: 16 slot

Come funzionano qualificazioni Mondiali 2026? Il regolamento europeo

Per quanto riguarda l’Europa, la fase a gironi delle qualificazioni comprenderà 12 gruppi di quattro o cinque squadre che disputeranno partite di andata e ritorno tra marzo e novembre 2025, con le 12 vincitrici dei gironi che si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Le 12 seconde classificate e le quattro vincitrici dei gironi meglio classificate della UEFA Nations League 2024/25 che si classificano al di fuori delle prime due del loro gruppo di qualificazione accederanno a una fase di spareggio a livello di confederazione che si terrà nel marzo 2026.

Le 16 squadre che accederanno agli spareggi saranno sorteggiate in quattro percorsi di spareggio da quattro squadre. Ogni squadra disputerà una semifinale a gara unica e le vincitrici passeranno alla finale all’interno della stessa finestra del calendario internazionale. Le vincitrici dei quattro percorsi si qualificheranno per la Coppa del Mondo FIFA 2026.

Come funzionano qualificazioni Mondiali 2026? Le regole per l’Asia

Passiamo all’Asia che vedrà partite di qualificazione sia per il Mondiale 2026 che per la Coppa d’Asia 2027. Il primo turno, che si disputerà nell’ottobre 2023, consisterà in una serie di spareggi in casa e in trasferta tra 20 squadre AFC, con 10 pareggi in casa e 10 squadre che passeranno al secondo turno.

Il secondo turno si disputerà tra novembre 2023 e giugno 2024 e prevede nove gruppi di quattro squadre, con la prima e la seconda classificata di ogni gruppo che accederanno alla fase finale delle qualificazioni.

La fase finale, che si svolgerà tra settembre 2024 e giugno 2025, consisterà in tre gruppi di sei squadre, con la prima e la seconda classificata di ogni gruppo che si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e la terza e la quarta classificata che disputeranno gli spareggi.

La fase a gironi degli spareggi si disputerà tra ottobre e novembre 2025 in una sede centralizzata, con le sei squadre divise in due gruppi da tre. Le due vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre le seconde classificate di ciascun girone accederanno alla fase a eliminazione diretta degli spareggi in gara unica, la cui vincitrice si qualificherà per gli spareggi intercontinentali FIFA.

Come funzionano qualificazioni Mondiali 2026? Il percorso per le Nazionali africane

Ed eccoci alle selezioni africane che sperano di essere protagonisti del Mondiale negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Queste nazionali saranno impegnate in un girone tra il novembre 2023 e l’ottobre 2025, con le squadre divise in nove gruppi da sei con le vincitrici si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo, mentre le quattro migliori seconde classificate passeranno a un girone di spareggio che si disputerà nel novembre 2025. Gli spareggi consisteranno in una semifinale giocata in una sede centralizzata e in una finale, la cui vincitrice passerà agli spareggi intercontinentali FIFA.

Come funzionano qualificazioni Mondiali 2026? Nord e Centro America

Per la federazione del Nord e del Centro America, che ospiterà il Mondiale, bisogna considerare che Stati Uniti, Messico e Canada sono qualificate di diritto alla rassegna iridata come succede per tutte le nazioni ospitanti. Detto questo, le quattro squadre Concacaf con la posizione più bassa nel ranking mondiale FIFA giocheranno due serie in casa e in trasferta nel marzo 2024, e la vincente di ciascuna serie avanzerà al secondo turno, che si giocherà nel giugno 2024 e nel giugno 2025.

Il secondo turno comprenderà sei gruppi di cinque squadre, con la prima e la seconda classificata di ogni gruppo che avanzeranno al turno finale, e si giocherà a settembre, ottobre e novembre 2025. La fase finale sarà composta da tre gruppi di quattro squadre, con le rispettive vincitrici che si qualificheranno direttamente per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e le due migliori seconde classificate che accederanno agli spareggi intercontinentali FIFA.

Come funzionano qualificazioni Mondiali 2026? Il Sudamerica

Il Sudamerica, come detto, sarà la federazione a partire per prima con le qualificazioni. Le prime sei squadre classificate nei gironi di qualificazione della CONMEBOL, che si concluderanno nel settembre 2025, si qualificheranno direttamente alla Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre la settima classificata si assicurerà un posto negli spareggi intercontinentali FIFA.

Come funzionano qualificazioni Mondiali 2026? L’Oceania

Concludiamo con l’Oceania che vedrà una qualificazione che si svolgerà in tre fasi. La prima fase si svolgerà in una sede centralizzata nel settembre 2024 e comprenderà una serie di spareggi di una sola partita tra le quattro squadre OFC con la posizione più bassa nella ranking mondiale FIFA. La vincitrice di ogni serie avanzerà a una partita finale, la cui vincitrice passerà alla seconda fase.

La seconda fase, che vedrà otto squadre divise in due gruppi da quattro, si disputerà in forma di campionato nei mesi di ottobre e novembre 2024, e le prime e le seconde classificate di ciascun gruppo avanzeranno alla terza fase.

La terza fase si svolgerà nella finestra del calendario internazionale del marzo 2025 in una sede centralizzata, con quattro squadre che disputeranno due semifinali in partita singola. Le due vincitrici si incontreranno in una finale in gara unica per determinare la squadra che si qualificherà direttamente alla Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre la sconfitta disputerà gli spareggi intercontinentali FIFA.