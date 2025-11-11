Napoli, De Laurentiis: «Una favola le dimissioni di Conte: orgoglioso sia al mio fianco»

La sconfitta di Bologna ha aperto il caso Conte-Napoli. Nella serata di domenica, a poche ore dal 2-0 incassato dagli uomini di Vincenzo Italiano, hanno iniziato a prendere corpo le possibili dimissioni di Antonio Conte, dovute a un clima non più risanabile con la squadra.

Ricostruzioni secondo cui la situazione avrebbe portato il tecnico a comunicare il proprio addio al presidente Aurelio De Laurentiis, che tuttavia non avrebbe accettato. Una versione, che ha iniziato a circolare con una certa insistenza sul web, ma che il patron del Napoli ha spento sul nascere, attraverso un messaggio social scritto utilizzando il suo profilo ufficiale di X.

«Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte – ha scritto De Laurentiis –. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 “C”…,che piacciono molto ai napoletani e non solo.

Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli», ha concluso il presidente dei partenopei.