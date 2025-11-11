Juventus, è il giorno di Comolli: il manager sarà nominato AD del club

E’ un giorno importante in casa Juventus. Dopo l’assemblea dei soci della scorsa settimana, che ha portato alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, oggi si terrà la prima riunione del CdA che – come anticipato nelle scorse settimane in un editoriale da Calcio e Finanza – nominerà Damien Comolli nuovo amministratore delegato del club bianconero.

Il manager francese prenderà le redini dell’ex amministratore delegato Maurizio Scanavino, che venerdì ha saluto ufficialmente la Juventus. Scanavino fu nominato come AD del club bianconero nel 2023, per consentire alla società di ripartire dopo la tempesta legata ll’inchiesta su plusvalenze e manovre stipendi.

Comolli si dovrà invece occupare di una fase successiva del rilancio juventino, con una doppia missione divisa tra risultati sportivi (lo Scudetto manca a Torino da ormai cinque anni, stagione 2019/20) e riportare i conti del club in ordine.

L’ultimo bilancio si è infatti chiuso ancora in rosso, con una perdita di 58 milioni di euro circa. Il break-even – come spiegato dal CFO Stefano Cerrato durante l’assemblea dei soci – è atteso per la stagione 2026/27, sia a livello di flusso di cassa che dal punto di vista del risultato netto.