Juve-FPF: in corso analisi documenti, rischio piccola multa e sanzioni sportive

Il CFO del club bianconero Stefano Cerrato ha risposto ad alcune domande dei piccoli azionisti, anche sulle previsioni economiche della società.

Di
Marco Sacchi
Governance
Onefootball
Juventus rischi FPF
Aleksander Ceferin (Foto: Richard Heathcote/Getty Images)

Le possibili sanzioni per violazioni del Fair Play Finanziario UEFA, i piani per un potenziale piccolo stadio per la squadra femminile e la Next Gen e l’obiettivo del pareggio di bilancio. Sono alcuni dei temi affrontati dal CFO della Juventus, Stefano Cerrato, intervenuto durante l’assemblea degli azionisti del club bianconero, in corso di svolgimento a Torino. 

«Noi non abbiamo previsto ad oggi la costruzione o acquisizione di un nuovo stadio, ma stiamo facendo varie valutazioni per sistemare Women e Next Gen. Non è deciso nulla e non possiamo formalizzarre e ufficializzare delle decisioni», ha esordito Cerrato sul tema di un nuovo impianto bianconero.  

A proposito del procedimento UEFA per quanto riguarda il rispetto delle norme del Fair Play Finanziario, il CFO ha aggiunto: «Non è in corso alcun procedimento, è iniziata una acquisizione di documenti per noi e altre società con un certo livello di perdita. Abbiamo rispettato nel 2024 il parametro dello “squad cost ratio” e prevediamo di rispettarlo nel 2025. Esiste il parametro della “football earnings rule” e l’analisi dei documenti sarà completata nel corso della primavera del 2026. Potrebbe dare origine a delle sanzioni economiche, che nel caso prevediamo siano modeste e per quanto riguarda le sanzioni sportive si limiterebbero alla registrazione di nuovi calciatori per le competizioni UEFA. Ma non è un procedimento, bensì un’acquisizione di documenti volta a verificare eventuali sforamenti». 

Un passaggio poi su alcuni asset della società: «J Medical genera cassa e fa utili, e J Hotel ha raggiunto un risultato vicino al pareggio nel passato esercizio. Prevediamo record di fatturato nel 2025/26 con raggiungimento di un leggero utile, sarebbe il primo» 

In chiusura, sul tema del piano strategico e sul raggiungimento del pareggio di bilancio, Cerrato ha detto: «Dobbiamo distinguere obiettivi sportivi e piano strategico. I risultati medi futuri sono presi in considerazione con un certo livello di prudenza sulla base dei risultati del passato. Possiamo dire che è prevista costantemente l’ipotesi di qualificazione alla Champions League, ma non forniamo ipotesi dettagliate su Serie A, Champions e Coppa Italia». 

«Pareggio di bilancio? Riteniamo che nel presupposto di performance sportive coerenti con le ipotesi, prevediamo di raggiungere il breakeven per l’esercizio 2026/27 sia a livello di risultato netto che di flusso di cassa», ha concluso Cerrato 

